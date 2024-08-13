Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus позволяет эффективно очищать большие площади на открытом воздухе, не разбрызгивая вокруг грязную воду. Вращающийся кронштейн с 2 соплами примерно на 50 % сокращает затраты времени в сравнении с чисткой при помощи обычной струйной трубки, а дополнительное мощное сопло обеспечивает тщательную очистку угловых и краевых участков. При этом встроенное промывочное сопло легко удаляет с очищенной поверхности отделенную грязь, исключая необходимость в дополнительной обработке. Регулировка расстояния между соплами и очищаемым объектом позволяет очищать не только каменные и бетонные, но и чувствительные (например деревянные) поверхности. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления. Удобный выбор функций осуществляется при помощи ножных выключателей, а для очистки вертикальных поверхностей (гаражных ворот и т. п.) предусмотрена практичная ручка. Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 4 – K 7.