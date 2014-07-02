Удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления. Высококачественный удлинительный шланг DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 с системой Quick Connect.