Убедительные преимущества чистки горячей водой

Выше температура – больше производительность

Тепловая энергия – один из важнейших факторов чистки. Тепло ускоряет протекание химических процессов: повышение температуры на 10 °C удваивает скорость реакции. Таким образом, нагрев воды на 20 °C увеличивает скорость реакции уже в 4 раза. Под действием тепла быстрее разжижаются масляно-жировые и сажевые загрязнения. Ускоряется и процесс эмульгирования масел и жиров в воде. Наконец, нагретые во время чистки поверхности быстрее высыхают. На практике это означает, что повышение температуры воды позволяет значительно (до 35 %) сократить время чистки и достичь при этом гораздо лучших результатов. Кроме того, за счет уменьшения расхода воды возможно повышение температуры вплоть до 155 °C, т. е. формирование мощной струи деминерализованного пара, способной устранять даже самые стойкие загрязнения. Тем самым обеспечивается высокопроизводительная уборка без применения химических средств. Режим парообразования прекрасно подходит также для удаления копоти, битумных и лакокрасочных покрытий или очистки замшелых поверхностей.