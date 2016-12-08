Очистка резервуаров

Согласно правилам технической эксплуатации очистка внутренней поверхности резервуаров должна проводиться не реже чем 1 раз в 5 лет. Наиболее эффективным оборудованием очистки резервуаров являются индустриальные аппараты сверхвысокого давления Керхер WOMA, которые поставляет наша компания по приемлемым ценам. На сайте представлены агрегаты, отличающиеся высокой мощностью, относительно небольшими габаритами и функциональностью. Выполнять очистку нефтяного резервуара необходимо для увеличения рабочего объема, оценки технического состояния емкости и подготовки его к ремонтным работам.

Очистить топливные резервуары можно несколькими способами:

С помощью струи воды, которая подается под высоким давлением. В жидкости могут содержаться ПАВ, и другие добавки, существенно улучшающие отделение осадка от стенок. Такая технология считается наиболее эффективной и доступной.

Благодаря применению растворителей органического и неорганического типа. С помощью струи воды под высоким давлением производится высокоэффективная чистка поверхности любого вида.

Гидродинамическая очистка мазутного резервуара с использованием установок сверхвысокого давления от немецкого бренда является самой популярной. Возникшие отложения удаляются струей воды и собираются всасывающим устройством. К основным ее достоинствам можно отнести быстроту изъятия осадка, простой процесс, доступность и безопасность для персонала при очистке резервуаров АЗС.