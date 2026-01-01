Worauf muss man beim Reinigen der Terrassenplatten achten?
Terrassen aus Beton oder Naturstein überzeugen nicht nur durch ihre moderne Optik, sondern auch durch ihre unkomplizierte Pflege. Denn im Vergleich zu Holzterrassen lassen sich Terrassenplatten mit glatten Oberflächen leichter reinigen. Es ist jedoch völlig normal, dass auch bei diesen Materialien Gebrauchsspuren oder der Einfluss von Witterungsverhältnissen zu sehen sind: Nach längerer Zeit haben sich nicht nur etliche Flecken auf den Steinplatten angesammelt, sondern auch Algen, Moos und Unkraut in den Fugen angesiedelt. Das sieht zum einen nicht schön aus, zum anderen stellt es mitunter eine Gefahr dar, denn insbesondere Grünbelag wird schnell rutschig. Doch wie geht man beim Frühjahrsputz auf der Terrasse am besten vor?
Um Terrassensteine und Betonplatten zu reinigen, bieten sich für Gartenbesitzer mechanische und chemische Hilfsmittel sowie umweltfreundliche Hausmittel an. Dabei gilt: Um die Terrassenplatten vor Schäden zu schützen, sollte die jeweilige Reinigungsmethode immer auf das Material abgestimmt sein. Tools wie Fugenkratzer, Hochdruckreiniger, Flächenreiniger oder Terrassenreiniger können genauso zum Einsatz kommen wie altbewährte Hausmittel.