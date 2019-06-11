АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА KÄRCHER BATTERY POWER
Нет подключения к электросети на территории? Хотите избежать беспорядочного скопления проводов в саду? Это реально с новыми аккумуляторными устройствами для сада и уборки со сменной системой Kärcher Battery Power. Благодаря двум разным аккумуляторным платформам (на 18 или 36 В) вы можете найти подходящее устройство любой мощности для любой области применения. Аккумуляторные платформы Kärcher Battery Power на 18 и 36 В. Максимальная универсальность и проверенное качество Kärcher.
Вселенная аккумуляторов Kärcher: галактическая мощь. Бесконечные возможности.
Целая Вселенная аккумулируемой энергии. Аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В подходит для всех 18-вольтовых устройств Kärcher. И не только для продуктов для дома и сада, но и для профессиональных устройств Kärcher. А если вам нужно больше мощности – мы предлагаем платформу Kärcher Battery Power на 36 В. Аккумуляторы Kärcher Battery Power на 36 В можно использовать с продуктами для дома и сада, а также с профессиональными устройствами бренда.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power на 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power на 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за небольшими и средними садами и открытыми зонами. Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В представлен в двух исполнениях разной емкости: 18 В/2,5 А-ч и 18 В/5,0 А-ч. Обе версии подходят для всех устройств на 18 В. Независимо от того, каким устройством вы пользуетесь, – аккумуляторной газонокосилкой, аккумуляторными моющими пылесосами или устройствами для удаления сорняков Kärcher – аккумуляторы можно быстро и легко заменить, и пользоваться аппаратами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power на 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power на 36 В славится мощными устройствами разных категорий для выполнения работ по очистке и ухода за садом. Устройства на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power на 36 В (Kärcher Battery Power на 36 В/2,5 А-ч и Kärcher Battery Power на 36 В/5,0 А-ч). Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных устройств Kärcher, например, газонокосилок, минимоек или кусторезов. Высочайшие стандарты мобильности, гибкости и экономии времени.
Технология Real Time
Благодаря непревзойденной технологии Real Time от Kärcher пользователи получают всю возможную информацию. В отличие от обычных светодиодных индикаторов данная технология обеспечивает детальное отображение данных о состоянии аккумулятора и уровне заряда.
Оставшееся время работы в минутах
Пользователям в реальном времени предоставляется информация об оставшемся времени работы во время использования, и, следовательно, они знают, когда батарею необходимо заменить или зарядить с точностью до минуты. Время работы определяется в зависимости от устройства.
Емкость аккумулятора в процентах
Информация о емкости аккумулятора без лишних усилий.
Уровень заряда в минутах
В процессе зарядки на дисплее отображается оставшееся время до полного заряда. Благодаря этой функции пользователи точно знают, когда они смогут снова приступить к работе.
К работе готов: на дисплее отображается оставшееся время работы и оставшееся время зарядки – с точностью до минуты.