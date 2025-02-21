Коннектор двухсторонний для шлангов

Конектор двухсторонний для быстросъемного соединения шлангов

Соединитель двухсторонний для быстросъемного соединения шлангов

Особенности и преимущества
Прочная конструкция
  • Гарантия долгого срока службы.
Для подключения 2 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,009
Масса (с упаковкой) (кг) 0,026
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 51 x 36 x 36
Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025