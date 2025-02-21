Коннектор двухсторонний для шлангов
Соединитель двухсторонний для быстросъемного соединения шлангов
Особенности и преимущества
Прочная конструкция
- Гарантия долгого срока службы.
Для подключения 2 шлангов
Спецификации
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,009
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,026
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|51 x 36 x 36
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь