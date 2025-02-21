Распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива
Распределитель с тремя выходами и независимой регулировкой потока воды.
Высококачественный 3-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G1 и переходником G3/4 для одновременного полива с помощью трех шлангов. 3-канальный распределитель оснащен тремя штуцерами для подсоединения к крану с тремя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 3-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Три выхода для воды с независимой регулировкой
- Раздельное использование трех выходов для воды на одном водопроводном кране.
С встроенным входным фильтром
- Для долгого срока службы
Плавное перекрытие выходов
- Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 1" или 3/4".
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,29
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,342
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|60 x 22 x 180
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Видео
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Садовый инвентарь