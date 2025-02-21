Распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива

Распределитель с тремя выходами и независимой регулировкой потока воды.

Высококачественный 3-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G1 и переходником G3/4 для одновременного полива с помощью трех шлангов. 3-канальный распределитель оснащен тремя штуцерами для подсоединения к крану с тремя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 3-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Три выхода для воды с независимой регулировкой
  • Раздельное использование трех выходов для воды на одном водопроводном кране.
С встроенным входным фильтром
  • Для долгого срока службы
Плавное перекрытие выходов
  • Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 1" или 3/4".
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,29
Масса (с упаковкой) (кг) 0,342
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 60 x 22 x 180

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Садовый инвентарь
