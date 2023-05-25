Műhelytakarítás

Legyen szó padlóról, felületekről vagy járművekről, a műhelyekben a tisztítási feladatok széles skáláját kell elvégezni. Annak érdekében, hogy az egész műhely makulátlanul tiszta legyen, mindig a tisztítási követelményeknek megfelelő tisztítógépeket és módszereket kell alkalmazni. Ez végső soron nemcsak az értékmegőrzést szolgálja – a tiszta műhely a munkatársak és az ügyfelek elégedettségét, valamint a vállalaton belüli termelékenység növekedését is eredményezi.

Műhelyek takarítása

A tisztaság és a rend fontossága

A tiszta és rendezett műhely több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt ezek a tényezők egy általános pozitív benyomást keltenek az ügyfelekben a vállalatról, és megnyugtatják őket, hogy járművük profi kezekben van, és gondosan bánnak velük.

Másrészt a tiszta és rendezett környezet létfontosságú eleme a munkafolyamatok hatékonyságának és biztonságának. Ha minden lépést meg kell szakítani, hogy először megkeressük a megfelelő szerszámot, vagy ha szennyeződés akadályozza a következő műveletet, akkor még a legegyszerűbb tevékenységek is sokkal tovább tartanak a szükségesnél, és a termelékenység csökken.

Használhatja a lean menedzsmentből ismert "5S" módszert a munkahelyek ésszerű megszervezésére és a káosz megszüntetésére. Ez a módszer, amely öt lépésben hoz rendet és jobb struktúrát a vállalatok számára, a japán seiri, seiton, seiso, seiketsu és shitsuke fogalmakból ered:

  • Szelektálás (seiri): ez az elemek alapos átválogatását jelenti, és csak a ténylegesen szükséges elemeket tartja meg. Ez csökkenti a szerszámok és egyéb tárgyak keresésével töltött időt.
  • Elrendezés (seiton): minden tárgynak meghatározott helye van, és minden gyakran használt tárgy elérhető közelségben van. Ez szisztematikus megközelítést igényel, és a cél a lehető legrövidebb távolságok kialakítása.
  • Takarítás (seiso): ez jelenti a munkahely megtisztítását és a szerszámok ellenőrzését. A karbantartási ciklusokat és a felelősséget is meg kell határozni. A cél a tiszta és kellemes munkakörnyezet megteremtése. Ez egyben a munkabalesetek kockázatát is minimalizálja.
  • Standardizálás (seiketsu): ez jelenti a tárgyak sorozatszámmal és címkékkel való ellátását. Mi hová tartozik? A szabványokat is meg kell határozni. Az árnyéktáblák használata a műhelyekben segít minden munkatársnak megérteni, hogyan szerveződik a munkahely.
  • Fenntartás (shitsuke): ez azt jelenti, hogy az új szabályoknak szokássá kell válniuk. Előnyeiket meg kell magyarázni. Ez a módszer csak akkor működhet, ha minden alkalmazott hajlandó felelősséget vállalni a tetteiért.

 

A tisztaság és a biztonság kéz a kézben járnak

Ráadásul a műhelytisztítás több mint szükséges rossz, ha a biztonságról van szó: a tiszta padló – például olajfoltok nélkül – azt jelenti, hogy a csúszásveszély minimális, és megelőzhetők a munkahelyi balesetek, beleértve az eséseket is. A felgyülemlett szennyeződések seprőgéppel vagy porszívóval történő eltávolítása minimálisra csökkenti például az éles tárgyak okozta sérülések kockázatát. Az udvarok rendszeres seprése megakadályozza, hogy a szálló szennyeződés egyáltalán bejusson a műhelybe, vagyis eleve nem tud lerakódni. A takarítógépek ügyes beépítése a munkafolyamatokba további takarítási munkát spórolhat meg. Például csiszolási munkák végzésekor a megfelelő száraz-nedves porszívók biztosíthatják, hogy a por ne kerüljön ki a környezetbe, hanem azonnal a keletkezés helyén porszívózzák fel.

Takarítási ütemterv készítése

A rendszeres műhelytisztítás kifinomult tervének kidolgozása eleinte extra munkának tűnhet, ami leköti a személyzetet. Hosszú távon azonban a következetes műhelytisztítás megtérül, és még költségeket is megtakarít. Ennek oka, hogy a karbantartott használati tárgyak, például a szerszámok, padlóburkolatok és bútorok hosszabb ideig megőrzik értéküket, és így ritkábban kell majd kicserélni őket.

Átfogó mélytisztítás

Mindenesetre az alaposabb takarítást továbbra is rendszeres időközönként végre kell hajtani. Például a padlót alapos nedves tisztításnak kell alávetni, az ablakokat meg kell tisztítani, a régi eszközöket ki kell dobni, a ritkán használt területeket ki kell takarítani, a szűrőket ki kell tisztítani vagy ki kell cserélni, a foltokat el kell távolítani, a speciális hulladékot megfelelően ártalmatlanítani kell stb.

A műhely mélytisztítását meghatározott, rendszeres időközönként kell ütemezni – lehetőleg a korábbi tapasztalatok alapján, amikor a vállalat kevésbé elfoglalt, és a tisztítandó területek túlnyomórészt üresek.

Padlótisztítás a műhelyekben: szigorú követelmények a padlóburkolatokra

A padlóburkolatokkal szemben támasztott követelmények nagymértékben eltérnek a műhelyek és például az ügyfélterületek vagy az irodák között: a szükséges strapabíró és szilárd tulajdonságok mellett a lúgokkal és savakkal szembeni ellenállás is nagyon fontos. Például többször is leeshetnek a padlóra nehéz szerszámok, és ez nem okozhat azonnali, látható repedéseket. Az olajok, a zsírok és a nedvesség simává teszik a felületeket. Ezért a balesetek megelőzése érdekében csúszásgátló védelemre van szükség. A már jelenlévő felületi por jelentősen csökkentheti a keménypadlók tapadását. A bejelentett munkahelyi balesetek mintegy 30 százalékát a futás és a járás okozza, azaz gyakran a munkavállalók megbotlása, megcsúszása vagy elesése miatt következnek be. Nem utolsósorban a rendszeres karbantartás és a mélytisztítás a padlóburkolat értékmegőrzését szolgálja. A homok, a por és más szennyeződések ugyanis a felület érdesítésével károsíthatják azt. Ez nemcsak a szennyeződésnek biztosít jobb tapadást, hanem a padlófelület nagyobb mértékű elhasználódásához is vezet.

Ahhoz, hogy a tisztaságra, az értékmegóvásra és a csúszásgátlásra vonatkozó követelmények teljesüljenek, a padlót rendszeresen kell tisztítani gépi technológiával. A szükséges módszer a padlóburkolattól függ:

Konyhatakarítás: finomszemcsés járólapok tisztítása

Finomszemcsés járólapok tisztítása

Cementesztrich tisztítása

Cementesztrich tisztítása

Kerámia járólapok tisztítása

Kerámia járólapok tisztítása

Takarítási feladatok műhelyekben

Szárazjeges tisztítás autóműhelyekben

Szárazjeges tisztítás autóműhelyekben

Mosóállás kialakítása

Mosóállás kialakítása

Járművek belső terének előkészítése és tisztítása

Járművek belső terének előkészítése és tisztítása

Alkatrésztisztítás autóműhelyben

Alkatrésztisztítás

Parkolótisztítás

Parkolótisztítás

Raktártakarítás

Raktártakarítás

Mosdók takarítása

Mosdók takarítása

Irodatakarítás

Irodatakarítás

Javasolt termékek felhasználási területenként

Makacs szennyeződések és zsíros olajok bárhol felhalmozódhatnak, és néha nehéz őket eltávolítani. A műhelyekben a munkahelyi egészség és biztonság javítása érdekében minden keletkező szennyeződést alaposan el kell távolítani.

A tiszta és rendezett raktár nem csak a munkahelyi egészség és biztonság javításához járul hozzá, hanem a hatékonyság növeléséhez és a tárolt alkatrészek védelméhez is.parts. 

A hatékony járműtisztítás eltávolítja mind az apró szennyeződésmaradványokat, mind a makacs szennyeződéseket. Ehhez megfelelő tisztítószerre és megfelelő takarítógépekre van szükség. Minden járműnek egyedi tisztítási követelményei vannak. A jármű tisztítása, ápolása és karbantartása során figyelembe kell venni az eltérő formát és anyagot, valamint a szennyeződéseket.

A recepció teszi az első mély benyomást az ügyfelekre. Ahhoz, hogy rögtön feltűnjön, ezt a helyet különösen tisztán kell tartani. De nem csak az ügyfél által látott területeken lehet előnyös a tiszta környezet. Például a higiénikus irodai környezet a jó munkahelyi légkört is biztosítja. A minden szempontból tiszta és higiénikus munkaterület fenntartása ugyanis fontos a munkatársak számára, az adminisztratív területek rendszeres takarítása pedig javítja a munkahelyi közérzetet. Az erős takarítógépek és porszívók megkönnyítik a takarítási munkát.

A szennyeződésektől mentes külső területek alapvető fontosságúak, ha egy általános tiszta benyomást akarunk kelteni. Ezeken a területeken gyorsan felhalmozódhatnak különféle szennyeződések a fokozott igénybevétel és az időjárásnak való folyamatos kitettség miatt. Nagy teljesítményű tisztítógépeinkkel egész évben távol tarthatóak ezek a szennyeződések.

A mosóállásoknak tökéletes eredményt kell produkálniuk a járműtisztítás során. Az ügyfelek magas színvonalú tisztítást igényelnek, olyat, amely megfelel az elvárásaiknak. Ennek eléréséhez nagy teljesítményű és professzionális tisztítóberendezésekre van szükség.is.

A mellékhelyiségek felületei gyorsan szennyeződhetnek, ezért alapos tisztítást igényelnek. Ezzel megelőzhető a csúszásveszély, eltávolíthatók a makacs szennyeződések és biztosíthatók a higiénikus körülmények. Ezeket a követelményeket a speciális tisztítógépek teljesítik.

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