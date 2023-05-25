Műhelytakarítás
Legyen szó padlóról, felületekről vagy járművekről, a műhelyekben a tisztítási feladatok széles skáláját kell elvégezni. Annak érdekében, hogy az egész műhely makulátlanul tiszta legyen, mindig a tisztítási követelményeknek megfelelő tisztítógépeket és módszereket kell alkalmazni. Ez végső soron nemcsak az értékmegőrzést szolgálja – a tiszta műhely a munkatársak és az ügyfelek elégedettségét, valamint a vállalaton belüli termelékenység növekedését is eredményezi.
A tisztaság és a rend fontossága
A tiszta és rendezett műhely több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt ezek a tényezők egy általános pozitív benyomást keltenek az ügyfelekben a vállalatról, és megnyugtatják őket, hogy járművük profi kezekben van, és gondosan bánnak velük.
Másrészt a tiszta és rendezett környezet létfontosságú eleme a munkafolyamatok hatékonyságának és biztonságának. Ha minden lépést meg kell szakítani, hogy először megkeressük a megfelelő szerszámot, vagy ha szennyeződés akadályozza a következő műveletet, akkor még a legegyszerűbb tevékenységek is sokkal tovább tartanak a szükségesnél, és a termelékenység csökken.
A tisztaság és a biztonság kéz a kézben járnak
Ráadásul a műhelytisztítás több mint szükséges rossz, ha a biztonságról van szó: a tiszta padló – például olajfoltok nélkül – azt jelenti, hogy a csúszásveszély minimális, és megelőzhetők a munkahelyi balesetek, beleértve az eséseket is. A felgyülemlett szennyeződések seprőgéppel vagy porszívóval történő eltávolítása minimálisra csökkenti például az éles tárgyak okozta sérülések kockázatát. Az udvarok rendszeres seprése megakadályozza, hogy a szálló szennyeződés egyáltalán bejusson a műhelybe, vagyis eleve nem tud lerakódni. A takarítógépek ügyes beépítése a munkafolyamatokba további takarítási munkát spórolhat meg. Például csiszolási munkák végzésekor a megfelelő száraz-nedves porszívók biztosíthatják, hogy a por ne kerüljön ki a környezetbe, hanem azonnal a keletkezés helyén porszívózzák fel.
Takarítási ütemterv készítése
A rendszeres műhelytisztítás kifinomult tervének kidolgozása eleinte extra munkának tűnhet, ami leköti a személyzetet. Hosszú távon azonban a következetes műhelytisztítás megtérül, és még költségeket is megtakarít. Ennek oka, hogy a karbantartott használati tárgyak, például a szerszámok, padlóburkolatok és bútorok hosszabb ideig megőrzik értéküket, és így ritkábban kell majd kicserélni őket.
Átfogó mélytisztítás
Mindenesetre az alaposabb takarítást továbbra is rendszeres időközönként végre kell hajtani. Például a padlót alapos nedves tisztításnak kell alávetni, az ablakokat meg kell tisztítani, a régi eszközöket ki kell dobni, a ritkán használt területeket ki kell takarítani, a szűrőket ki kell tisztítani vagy ki kell cserélni, a foltokat el kell távolítani, a speciális hulladékot megfelelően ártalmatlanítani kell stb.
A műhely mélytisztítását meghatározott, rendszeres időközönként kell ütemezni – lehetőleg a korábbi tapasztalatok alapján, amikor a vállalat kevésbé elfoglalt, és a tisztítandó területek túlnyomórészt üresek.
Padlótisztítás a műhelyekben: szigorú követelmények a padlóburkolatokra
A padlóburkolatokkal szemben támasztott követelmények nagymértékben eltérnek a műhelyek és például az ügyfélterületek vagy az irodák között: a szükséges strapabíró és szilárd tulajdonságok mellett a lúgokkal és savakkal szembeni ellenállás is nagyon fontos. Például többször is leeshetnek a padlóra nehéz szerszámok, és ez nem okozhat azonnali, látható repedéseket. Az olajok, a zsírok és a nedvesség simává teszik a felületeket. Ezért a balesetek megelőzése érdekében csúszásgátló védelemre van szükség. A már jelenlévő felületi por jelentősen csökkentheti a keménypadlók tapadását. A bejelentett munkahelyi balesetek mintegy 30 százalékát a futás és a járás okozza, azaz gyakran a munkavállalók megbotlása, megcsúszása vagy elesése miatt következnek be. Nem utolsósorban a rendszeres karbantartás és a mélytisztítás a padlóburkolat értékmegőrzését szolgálja. A homok, a por és más szennyeződések ugyanis a felület érdesítésével károsíthatják azt. Ez nemcsak a szennyeződésnek biztosít jobb tapadást, hanem a padlófelület nagyobb mértékű elhasználódásához is vezet.
Ahhoz, hogy a tisztaságra, az értékmegóvásra és a csúszásgátlásra vonatkozó követelmények teljesüljenek, a padlót rendszeresen kell tisztítani gépi technológiával. A szükséges módszer a padlóburkolattól függ: