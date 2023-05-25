Műhelytakarítás

A tisztaság és a rend fontossága

A tiszta és rendezett műhely több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt ezek a tényezők egy általános pozitív benyomást keltenek az ügyfelekben a vállalatról, és megnyugtatják őket, hogy járművük profi kezekben van, és gondosan bánnak velük.

Másrészt a tiszta és rendezett környezet létfontosságú eleme a munkafolyamatok hatékonyságának és biztonságának. Ha minden lépést meg kell szakítani, hogy először megkeressük a megfelelő szerszámot, vagy ha szennyeződés akadályozza a következő műveletet, akkor még a legegyszerűbb tevékenységek is sokkal tovább tartanak a szükségesnél, és a termelékenység csökken.