The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.