    Curățarea adăposturilor pentru găini

    Operatorii fermelor avicole știu că dezinfectarea periodică a adăpostului este esențială. Acest lucru se datorează faptului că curățarea adăpostului face parte din buna igienă a fermei și contribuie la bunăstarea și sănătatea animalelor. Acest lucru se aplică fermelor de reproducere, incubatoarelor, fermelor de ouă și fermelor de carne de pasăre. În cele ce urmează se explică de ce este importantă igiena cotețului de pui și care sunt instrumentele utile. De asemenea, prezentăm modul în care o procedură eficientă poate proteja păsările de fermă, cum ar fi puii, curcanii, rațele și gâștele, de bolile infecțioase.

    Curățarea adăposturilor pentru pui și alte păsări de curte: de ce este importantă

    Este important, atât pentru bunăstarea animalelor, cât și pentru profiturile fermei, să păstrați curat adăpostul găinilor. Acest lucru reduce riscul de infecție cu virusuri, ciuperci, bacterii și paraziți, ceea ce înseamnă că sistemul imunitar al animalelor nu este supus unei presiuni inutile. Igiena adăpostului de pui prin curățarea periodică a acestuia reduce riscul de infectare cu salmonella, la fel ca și vaccinarea animalelor. Salmonella este periculoasă atât pentru animale, cât și pentru oameni. În plus, puii, curcanii și alte păsări de curte trebuie protejate împotriva următoarelor boli:

    Gripa aviară

    Pentru gripa aviară - numită și gripă aviară sau gripă aviară - nu există încă vaccinuri disponibile. Prin urmare, este deosebit de important să se protejeze animalele de această boală. Acest lucru poate fi realizat prin dezinfectarea regulată a adăpostului de pui și a altor adăposturi de păsări, întrerupând astfel posibilul lanț de infecție din cadrul fermei.

    Coccidioza

    Puii sunt infectați cu coccidioză în principal prin ingestia de hrană contaminată cu fecale. Riscul de infectare este deosebit de ridicat în adăposturile prea pline. Acest lucru se datorează faptului că agenții patogeni ai acestei boli parazitare se dezvoltă în combinația de umiditate, căldură și oxigen din litieră.

    Tifoidul aviar

    Tifoza aviară este foarte contagioasă, iar puii tineri, în special puii, sunt susceptibili de a se îmbolnăvi grav de această boală. Cauza acestei boli, cunoscută și sub numele de boala Pullorum, poate supraviețui în așternut, sol și praf timp de luni de zile. Pentru a evita contaminarea și infecția în cadrul unui efectiv, curățarea și dezinfectarea unui adăpost de pui este foarte importantă.

    Boala Marek

    Boala Marek este o boală virală extrem de contagioasă. Pierderile de păsări de curte pot fi prevenite cu ajutorul vaccinării puilor de o zi și al curățării regulate a adăpostului pentru o bună igienă a acestuia. Ca și în cazul tifosului aviar, acești agenți patogeni pot supraviețui până la un an pe ouăle clocite, în fecale, în sol și în litieră.

    Programul potrivit pentru curățarea cotețelor de păsări

    Cât de des trebuie curățat un adăpost de păsări - un program pentru curățarea adăposturilor de păsări

    Pentru a preveni răspândirea bolilor, este vital să curățați și să dezinfectați după fiecare schimbare a efectivului de păsări. Curățarea și dezinfectarea minuțioasă a unui adăpost de păsări ajută la prevenirea transmiterii virusurilor, bacteriilor și a altor agenți patogeni către un nou efectiv.

    Nu numai adăposturile de păsări trebuie curățate și dezinfectate. La curățare și dezinfecție trebuie incluse și holurile, solariile, spațiile pentru păsări, intrările și ieșirile și toate echipamentele.

    În consecință, frecvența cu care se curăță și se dezinfectează adăposturile de pui depinde de ciclul de producție al fiecărei ferme. De asemenea, echipamentul utilizat trebuie curățat și dezinfectat după golirea fiecărui adăpost de păsări.

    Cu toate acestea, există sarcini de curățare care ar trebui efectuate zilnic și săptămânal. Și nici igiena toaletei nu trebuie neglijată.

    Sarcini zilnice de curățenie în crescătoriile de păsări

    Stațiile de hrănire și adăpătoarele trebuie verificate zilnic și curățate dacă este necesar. Acest lucru previne bolile cu care animalele se pot infecta prin mâncare și băutură.

    În mod ideal, ar trebui să existe o gură de scurgere între hol și adăpost în cazul exploatațiilor avicole comerciale. În această ecluză, personalul își poate schimba hainele și încălțămintea și se poate spăla bine pe mâini înainte de a intra și de a ieși dintr-un adăpost de păsări. Pantofii pot fi dezinfectați, de exemplu, într-o cuvă cu soluție dezinfectantă.

    Pentru a ține la distanță germenii și bacteriile, ecluza trebuie verificată în fiecare zi și curățată dacă este necesar. Pentru curățarea pereților, a pardoselilor și a dușurilor din ecluză, un aparat de curățat cu aburi sau un aspirator umed/uscat este deosebit de potrivit.

    Este important ca hainele de lucru să nu părăsească zona adăpostului și să fie schimbate periodic. În mod ideal, hainele purtate la locul de muncă în coop pot fi spălate direct în ecluză, într-o mașină de spălat dedicată. Dacă mașina de spălat se află în altă clădire, hainele trebuie transportate acolo și înapoi într-un recipient sigilat.

    Pantofii sau cizmele de lucru pot fi curățate cu perii sau cu un detergent pentru cizme. Pentru cizmele de cauciuc poate fi utilă o cuvă de dezinfecție.

    Curățați săptămânal exteriorul unui adăpost de pui

    Zona din jurul adăpostului trebuie curățată cel puțin o dată pe săptămână. Acest lucru reduce numărul de germeni din fermă și, prin urmare, reduce riscul de transmitere a agenților patogeni la animale. Cu o mașină de măturat industrială sau o mașină de măturat cu vid, acest lucru se poate face eficient și rapid.

    În perioadele secetoase, când este deosebit de mult praf, poate fi necesar să curățați zona exterioară mai des în timpul săptămânii. Acest lucru se întâmplă și atunci când se livrează furaje sau când păsările de curte sunt mutate în și din adăpost. În aceste cazuri, personalul trebuie să curețe imediat după aceea zona din jurul adăpostului de păsări.

    Atunci când faceți curățenie în aer liber, acordați o atenție deosebită îndepărtării plantelor și buruienilor, precum și a altor posibile adăposturi și ascunzători pentru rozătoare sau păsări sălbatice. Acest lucru va descuraja păsările sălbatice, rozătoarele și alte animale nedorite să se instaleze în jurul adăpostului.

    Dacă suprafețele sunt întreținute astfel încât să nu se formeze bălți, riscul ca animalele sălbatice să se instaleze este redus și mai mult. Cu cât sunt mai puține animale sălbatice în fermă, cu atât se reduce riscul ca acestea să transmită salmonela sau alți agenți patogeni și să infecteze animalele.

    Curățarea exteriorului unui adăpost de pui

    Sfat - listă de verificare pentru zonele în aer liber:

    • Să nu aveți multe plante în jurul adăpostului
    • Tăiați toate plantele pentru a reduce locurile în care se ascund animalele sălbatice
    • Poate instalați capcane pentru paraziți și verificați-le în mod regulat

    Containerele în care sunt depozitate în siguranță animalele moarte reprezintă o parte indispensabilă a vieții de fermă. Acest container trebuie curățat cu o mașină de spălat cu presiune de fiecare dată când este golit și apoi dezinfectat. Dacă se utilizează apă rece pentru curățare, trebuie adăugat un agent de curățare.

    Pui de găină în exterior

    Sfat - gestionarea padocurilor exterioare:

    Gestionarea padocurilor în aer liber reduce riscul de îmbolnăvire. Aceasta înseamnă că păsările de curte au acces doar la o parte a zonei deschise. Restul zonei de pășunat poate fi întreținut în funcție de necesități.

    Pe lângă curățarea adăposturilor de pui și a zonelor exterioare, restul fermei ar trebui, de asemenea, curățat în profunzime cel puțin o dată pe an și ori de câte ori are loc o schimbare a animalelor:

    • Lobby-uri
    • Zone de scurmat în aer liber
    • Rune și puncte de acces
    • Facilități, echipamente și dispozitive de coop
    • Silozuri de furaje
    • Drumuri de acces
    • Depozite
    • Frigider pentru medicamente și vaccinuri
    Igiena toaletelor în adăposturile de pui

    Atât în producția de ouă, cât și în îngrășarea animalelor, fecalele animalelor rămân de obicei în adăpost la fel de mult ca animalele însele. Cu toate acestea, având în vedere că umiditatea excrementelor creează un mediu propice înmulțirii germenilor și agenților patogeni, igiena de bază a adăpostului pentru găini este cu adevărat esențială.

    La îngrășarea animalelor, ar trebui să se adauge cantitatea de așternut necesară pentru întreaga perioadă de producție. În plus, se poate întâmpla ca în anumite cazuri să fie necesară adăugarea de așternut suplimentar în timpul procesului de îngrășare.

    În producția de ouă - în special în sistemele de creștere în aer liber și în hambare - este necesar să se adauge așternut în adăpost. De asemenea, majoritatea excrementelor trebuie îndepărtate din adăpost cu ajutorul centurilor de gunoi de grajd. Acestea pot fi amplasate în zona adăposturilor. În cazul în care păsările de curte sunt ținute în volieră, este de obicei suficientă îndepărtarea dejecțiilor cu ajutorul centurilor de dejecții. De obicei, așternutul pentru litieră nu este necesar în acest caz.

    Acestea sunt cele mai bune echipamente pentru curățarea adăposturilor de pui

    Cu ajutorul echipamentului adecvat, personalul poate curăța eficient și rapid adăposturile de pui.

    Aparat de curățat cu înaltă presiune

    Pentru a asigura o bună biosecuritate în crescătoriile de pui, un aparat de curățat cu presiune este alegerea potrivită. Pentru curățarea podelelor, pereților, tavanelor și stinghilor, este logic să se utilizeze un aparat de curățat cu presiune cu apă fierbinte:

    • Murdăria grasă, uleioasă și lipicioasă este îndepărtată mai ușor.
    • Zonele curățate se usucă mai repede.
    • Timpul de așteptare pentru alte etape de curățare, cum ar fi dezinfecția, este redus.
    • La 85 °C, apa poate ucide virusuri, bacterii și alți agenți patogeni.

    Aparatele de curățat cu presiune staționare sunt mai potrivite decât unitățile mobile. În cazul în care echipamentul trebuie transportat de la un adăpost de păsări la altul, există un risc crescut ca acesta să preia și să răspândească germeni pe drum. Utilizarea de furtunuri, pistoale de pulverizare și lănci separate pentru fiecare adăpost de păsări cu aparate de spălat cu presiune ajută la prevenirea răspândirii agenților patogeni.

    Curățarea cotețelor de pui cu aparate de spălat cu presiune înaltă
    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Curățarea pardoselilor într-o fermă avicolă cu un aspirator umed-uscat

    Mașini de măturat și aspiratoare umed-uscate

    Mașinile de măturat conduse manual si cele cu post de conducere sunt o soluție eficientă pentru îndepărtarea rapidă a prafului și a altor murdării libere de pe suprafețe mari. Acest lucru este valabil atât pentru podeaua unui adăpost de pui, cât și pentru zonele exterioare ale fermei. În cazul podelelor netede, operatorii și personalul pot utiliza, de asemenea, un aspirator umed-uscat pentru a curăța adăposturile de pui.

    Sfat - utilizați echipamentul într-un singur adăpost:

    Echipamentul trebuie să fie utilizat numai într-un singur adăpost. Acest lucru împiedică transmiterea germenilor de la un adăpost la altul. Dacă dispozitivele sunt utilizate pentru mai multe adăposturi în același timp, acestea trebuie curățate și dezinfectate de fiecare dată.

    Detergent for chicken coops

    Proteinele și grăsimile sunt în general hidrofobe. Aceasta înseamnă că nu se amestecă cu apa și, prin urmare, sunt dificil de îndepărtat. Pentru a simplifica procesul de curățare, un agent de curățare care dizolvă grăsimile este o alegere bună. Este important să utilizați un agent de curățare care este sigur pentru animale. Medicii veterinari pot oferi sfaturi cu privire la acest aspect.

    Sfat - aplicarea agenților de curățare cu ajutorul lăncilor cu spumă:

    Lăncile cu spumă sunt o alegere excelentă pentru aplicarea cu ușurință a detergenților. Lăncile cu spumă sunt ușor de atașat la furtunul sau pistolul unui aparat de spălat cu presiune.

    Îmbrăcăminte de protecție pentru curățarea adăposturilor de pui

    Pentru a proteja personalul atunci când curăță adăposturile, acesta trebuie să poarte echipament de protecție individuală (EPI). EIP ar trebui să fie format din:

    • Îmbrăcăminte de protecție
    • Ochelari de protecție
    • Cizme de cauciuc
    • Mănuși de cauciuc

    Ochelarii de protecție sunt necesari pentru a proteja ochii. Trebuie purtată o mască care să acopere nasul și gura pentru a proteja tractul respirator. Acest lucru este deosebit de important atunci când dezinfectați un adăpost de pui.

    De asemenea, EPI trebuie eliminate sau spălate în mod regulat. Este recomandabil să duceți EIP direct la mașina de spălat într-un recipient închis. Acest lucru previne răspândirea germenilor din adăpost în întreaga fermă.

    Cum să curățați un adăpost de pui: cel mai bun mod de a curăța și dezinfecta un adăpost de pui

    Indiferent dacă curățați un adăpost de găini, rațe, gâște, prepelițe sau curcani, curățarea la schimbarea efectivului este o necesitate. Aceasta trebuie să fie efectuată cât mai temeinic posibil. După ce păsările au fost (re)adăpostite, se recomandă următoarea procedură pentru curățarea unui adăpost de pui:

    1. Combaterea muștelor

    Un adăpost de păsări poate fi invadat de muște. Aproximativ 85 % din populația de muște este formată din ouă, larve și pupe. Prin urmare, pentru a întrerupe lanțul de infecție, este important să se controleze muștele în timp ce acestea sunt încă în dezvoltare. Agenții potriviți asigură că muștele nu se dezvoltă dincolo de stadiul de larvă.

    2. Eliminarea gunoiului

    Gunoiul de grajd, așternutul, resturile de mâncare și praful trebuie îndepărtate. Pentru prima curățare grosieră, este o idee bună să folosiți un tractor cu lopată, un încărcător pe roți sau alt echipament tehnic în loc de furcă, în special în cazul adăposturilor mari. Apoi, cu ajutorul mașinilor de măturat, fie că sunt manuale, sau cu post de conducere, praful și murdăria rămase pot fi îndepărtate cu ușurință. Odată uscat, adpostul trebuie curățat bine.

    Sfat - îndepărtați fecalele și litiera:

    Așternutul, gunoiul de grajd și alte deșeuri trebuie depozitate la cel puțin 100 de metri distanță de grajd. Acest lucru asigură faptul că aceste materiale nu intră din nou în contact cu grajdul și previne retransmiterea agenților patogeni. Fermentarea acestor materiale într-o instalație de biogaz poate fi o opțiune bună.

    Dizolvarea murdăriei cu un aparat de spălat cu înaltă presiune

    3. Dizolvarea

    În special în creșterea ouălor, litiera uscată și alte murdării pot rămâne chiar și după curățare. Pentru a elimina complet această murdărie, adpostul trebuie să fie înmuiat intensiv. Ar trebui utilizat un aparat de curățat cu presiune ridicată pentru a înmuia întregul adăpost de păsări, deoarece acest lucru ajută la economisirea timpului pentru această etapă. În funcție de gradul de contaminare, poate fi utilă și utilizarea unui agent de curățare prin înmuiere.

    Adăposturile folosite pentru îngrășarea păsărilor de curte nu trebuie de obicei să fie înmuiate. Datorită perioadei scurte de ocupare, de câteva săptămâni, doar puțină murdărie se va depune acolo.

    4. Aparat de curățat cu presiune

    Curățarea completă a unui adăpost de pui include curățarea umedă cu un aparat de curățat cu presiune. În crescătoriile de ouă, acesta se utilizează după un timp adecvat de înmuiere, iar în fermele de îngrășare direct după curățare. Podeaua, echipamentele, tavanele și pereții trebuie curățate cu apă.

    De regulă, este recomandabil să curățați adăposturile cu apă rece. Acest lucru asigură faptul că structura și designul complex al adăpostului rămân vizibile. Cu toate acestea, este important să folosiți un agent de curățare adecvat. Apa caldă poate fi utilizată și în cazul adăposturilor mai puțin complexe.

    Rampele, bolurile de băut și oiștele sunt, de asemenea, elemente-cheie care trebuie curățate, la fel ca și echipamentele mobile (cum ar fi hrănitoarele, cuiburile de ouat, distribuitoarele de fibre crude, jucăriile, ventilatoarele) și puțurile de ventilație. Acestea trebuie să fie curățate din exterior și apoi din interior.

    Curățarea tavanelor în adăposturile pentru pui cu un aparat de spălat cu presiune

    Trebuie acordată o atenție deosebită jgheaburilor și bolurilor individuale de hrănire. Acestea sunt deosebit de sensibile la contaminare. Un agent de curățare adecvat pentru adăposturile de pui ajută la îndepărtarea corespunzătoare a murdăriei și a germenilor. Agentul de curățare poate fi aplicat cu ajutorul unei lance cu spumă pentru rezultate optime. Este important să clătiți totul cu apă curată după aceea.

    Sfat - nu uitați să curățați conductele și robinetele de apă potabilă:

    Robinetele de apă potabilă vor trebui, de asemenea, curățate, în special pe interior. În acest scop, se obișnuiește să se adauge la apa potabilă agenții adecvați. În acest fel, țevile vor fi curățate în mod regulat în timpul utilizării adăpostului Un set de curățare a țevilor poate fi utilizat, de asemenea, în timpul operațiunilor majore de curățare.

    5. Dezinfecția

    Curățarea umedă este urmată de dezinfecție. Cu toate acestea, un adăpost de pui poate fi dezinfectat numai după ce toate suprafețele s-au uscat. În caz contrar, dezinfectantul ar fi diluat de umiditatea reziduală și nu ar mai fi pe deplin eficient.

    Uscarea adăpostului poate dura până la două zile, în funcție de temperatură și de circulația aerului. Dacă adăpostul a fost curățat cu apă fierbinte, acest lucru se poate întâmpla ceva mai repede.

    Pentru distribuirea uniformă a dezinfectantului, este recomandabil să se utilizeze echipamente de pulverizare, cum ar fi sticle de pulverizare sub presiune și lănci cu spumă în formă de cupă. Acestea pot fi pur și simplu atașate la aparatele de spălat cu presiune. Pentru zonele mari, pulverizatoarele manuale sau pulverizatoarele de pe un tractor pot fi, de asemenea, utile.

    Este important de reținut că, la sfârșitul ciclului de curățare, ecluza va trebui, de asemenea, curățată și dezinfectată, astfel încât să poată fi utilizată în mod obișnuit.

    Sfat - efectuați reparațiile înainte de dezinfecție:

    În cazul în care trebuie reparat sau înlocuit echipamentul din adăpost, este bine să faceți acest lucru după uscarea adăpostului și înainte de dezinfecție.

