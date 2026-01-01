    Curățarea și întreținerea pietrei naturale

    Pietrele naturale cu aspect identic sau similar pot avea proprietăți tehnice foarte diferite, în special în ceea ce privește sensibilitatea la baze sau acizi, fermitatea și absorbția de apă. Acești factori sunt cei care determină ce piatră este potrivită pentru ce scop și cum trebuie întreținută pentru a-și păstra aspectul o perioadă lungă de timp. Prin urmare, înainte de curățare, trebuie să cunoașteți bine proprietățile pietrei în funcție de compoziția sa minerală și de tratamentul de suprafață, precum utilizarea pentru care a fost concepută.

    Curățarea și întreținerea pardoselilor din piatră naturală

    Caracteristicile pietrei naturale

    Pietrele naturale sunt folosite în multe domenii, inclusiv în industrie, în horticultură, pe fațade, în artă, ca zidărie sau în finisajele interioare, unde sunt adesea folosite ca materiale de acoperire a pardoselilor. Ele sunt mai întâi extrase în cariere și tăiate la dimensiune în cadrul operațiunilor de prelucrare a pietrei. Suprafețele lor sunt apoi tratate cu ajutorul unei metode de prelucrare - fie că este vorba de lustruire, flambare, șlefuire sau polizare. Niciun alt material artificial nu are o asemenea versatilitate în ceea ce privește culorile și finisajele de suprafață. Pietrele naturale cu aspect identic sau similar pot avea proprietăți tehnice foarte diferite, în special în ceea ce privește sensibilitatea la baze sau acizi, fermitatea și absorbția apei. Acești factori determină ce piatră este potrivită fiecărui scop și cum trebuie întreținută pentru a-și păstra aspectul pentru o perioadă lungă de timp.

    Pietrele naturale pot fi clasificate în niveluri de duritate pe baza unor criterii tehnice de prelucrare: Roci dure (gneiss, granit, cuarțit, bazalt și gabro), roci de duritate medie (marmură, calcar Solnhofen, piatră Jurassic și serpentină) și roci moi (gresie calcaroasă, trass și ardezie). Această clasificare ajută la estimarea tensiunii mecanice asupra pietrelor. Acest lucru este relevant nu numai pentru prelucrarea acestora, ci și pentru curățarea lor. De exemplu, toate rocile dure au proprietăți chimice similare - de obicei, sunt rezistente la zgârieturi și alcaline. Acesta este motivul pentru care sunt adesea folosite în zonele exterioare, unde sunt supuse la solicitări mari. În schimb, rocile moi sunt mai delicate și, prin urmare, trebuie să evitați să le curățați cu perii dure, care ar putea provoca zgârieturi.

    Curățarea corectă a pardoselilor din piatră naturală

    Modul în care este prelucrată o piatră are, de asemenea, un impact asupra cerințelor de curățare. Piatra lustruită de duritate medie poate deveni mată dacă se folosesc agenți de curățare alcalini cu un pH de peste 12 cu perii/tampoane excesiv de dure.

    Curățarea și întreținerea corectă a pardoselilor din piatră naturală sunt esențiale pentru ca piatra să-și păstreze aspectul timp de mulți ani. Prin urmare, înainte de curățare, trebuie să cunoașteți în detaliu caracteristicile pietrei în funcție de compoziția sa minerală și de tratamentul suprafeței, precum și utilizarea pentru care a fost concepută. Uzura și murdăria pietrei naturale sunt strâns legate de acești factori.

    Cunoașterea elementelor de bază - cum ar fi tipul de piatră și proprietățile acesteia - înseamnă că pot fi evitate erorile de curățare și întreținere, precum și consecințele nedorite ale acestora (inclusiv petele și diferențele de culoare).

    Prevenirea deteriorării pardoselii

    Pietrele naturale cu un nivel scăzut de duritate, cum ar fi marmura, sunt relativ ușor de zgâriat. Pentru a proteja pardoseala din sălile de recepție, de exemplu, este logic să se instaleze un sistem de captare a murdăriei la intrare, pentru a menține cât mai scăzut nivelul murdăria grosieră din exterior, precum nisipul și pietrele mici. Această zonă ar trebui să fie suficient de mare și să măsoare între șase și opt pași. Când vine vorba de curățarea regulată, este de asemenea rațional să se înceapă în zona din fața clădirii, deoarece majoritatea murdăriei din clădiri este adusă din exterior.

    Curățare mecanică a pardoselilor din piatră

    Piatra naturală ar trebui curățată manual sau mecanic?

    În funcție de dimensiunea pardoselii care trebuie curățată și de încarcarea cu obiecte și mobilier, va fi mai rentabil să folosiți o mașină de frecat profesională în locul metodelor de curățare manuală, începând de la o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Acest lucru se datorează faptului că mașinile pot curăța suprafețe mai mari într-un interval de timp mai scurt, crescând astfel productivitatea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, având rezervoare diferite pentru apa proaspătă și cea murdară, se reduce riscul de contaminare, iar utilizatorii nu intră în contact cu apa murdară. În plus, operatorii sunt supuși unui efort fizic mai mic. Datorită presiunii reglabile de contact a periei, mecanismul poate fi adaptat cu mare precizie la cerințele de curățare. Funcția de aspirare asigură că apa murdară este preluată din nou și că podeaua se usucă repede și poate fi folosită din nou imediat după curățare. Mașinile de frecat cu tehnologie cu role este o soluție deosebit de potrivită pentru pardoselile din piatră naturală cioplite/texturate, deoarece rolele cu perii sunt excelente la pătrunderea în textura și îmbinările suprafeței pardoselii pentru a slăbi murdăria.

    Ar putea fi utilă utilizarea unui echipament de curățare manuală – precum un mop lat - pentru zonele mici, pline de obiecte și mobilier și zonele greu accesibile. În plus, curățarea manuală are avantajul de a curăța până în margini.

    Curățarea de întreținere a pardoselilor din piatră naturală

    Curățarea de întreținere este o sarcină de curățare repetitivă care trebuie efectuată la intervale de timp stabilite, cum ar fi săptămânal.

    Există întotdeauna opțiunea de a șterge și de a colecta praful, în special pe pardoselile din piatră naturală lustruită. Cu toate acestea, pentru pardoselile din piatră naturală este recomandată curățarea umedă.

    Atunci când efectuați curățarea de întreținere a pardoselilor din piatră naturală, puteți păstra aspectul lor original folosind produse adecvate de curățare sau de lustruire a pardoselilor. Este important să evitați aplicarea unei doze excesive, deoarece pot rămâne urme de ștergere, în special pe pardoselile șlefuite sau lustruite. Acest lucru duce la formarea de reziduuri de agenți de curățare, care converă pardoselilor un aspect mat. Deoarece pietrele pot conține oxizi metalici datorită procesului de formare a acestora, există riscul apariției ruginei în cazul unei ștergeri umede excesive sau dacă apa rămâne prea mult timp pe suprafață.

    Curățarea în profunzime/intensivă a pietrei naturale

    În timpul curățării în profunzime, se îndepărtează murdăria persistentă și/sau straturile de protecție uzate sau alte reziduuri care pot afecta aspectul unei suprafețe. Curățarea în profunzime se efectuează, în general, la intervale de timp mai lungi.

    Atunci când se montează o nouă pardoseală din piatră naturală, este necesară mai întâi o curățare în profunzime pentru a elimina orice murdărie persistentă generată în timpul lucrărilor de construcție.

    Primul pas este îndepărtarea murdăriei grosiere și libere prin măturare sau aspirare. Contaminanții puternici, precum lacurile și vopselele, se îndepărtează cu ajutorul unei raclete din lemn. Vopselele de dispersie pot fi îndepărtate fără efort cu ajutorul unui detergent alcalin de curățare în profunzime. Aplicați detergentul alcalin în formă nediluată, lăsați-l să se absoarbă timp de aproximativ cinci minute și frecați-l cu un tampon manual verde. În cazul ardeziei, care este sensibilă la alcalii, trebuie să folosiți doar metoda mecanică cu o spatulă din lemn. Reziduurile de gips și mortar pot fi îndepărtate și ele cu ajutorul unei spatule. Deoarece mortarul conține nisip de siliciu, trebuie să fiți deosebit de atenți pentru a nu provoca zgârieturi pe zonele foarte lustruite.

    Curățarea în profunzime a pardoselilor din piatră naturală
    Îndepărtarea peliculei de ciment

    În general, chituirea unei pardoseli din piatră naturală lasă în urmă o peliculă de ciment. Această peliculă poate fi îndepărtată după o clătire prealabilă a pardoselii cu un detergent acid. Trebuie să testați în prealabil, pe o zonă puțin vizibilă, reacția suprafeței (orice schimbare de nuanță a culorii) la detergentul acid. Înainte de a începe procesul de curățare propriu-zis, zona care urmează să fie curățată trebuie să fie umezită în prealabil cu apă curată, astfel încât îmbinările să fie saturate de umiditate și să nu fie deteriorate de detergentul acid (pH 0,7).

    Trebuie să se acorde o atenție deosebită pardoselilor sensibile la acizi, precum marmura, piatra Jurassic, calcarul Solnhofen și travertinul. Pentru curățarea în profunzime cu acid, se recomandă utilizarea într-o singură etapă a unei mașini de frecat cu tehnologie cu role. Agentul de curățare este aplicat pe pardoseală, suprafața este frecată, iar apa murdară rezultată este aspirată imediat în aceeași etapă. Acest lucru asigură faptul că soluția acidă de curățare este în contact cu piatra naturală doar pentru câteva secunde și nu provoacă arsuri chimice. Acest proces nu este posibil cu o mașină de frecat monodisc, deoarece aceasta nu are funcție de aspirare, iar detergentul acid ar fi lăsat pe suprafață prea mult timp înainte de a fi aspirat din nou de un aspirator umed-uscat.

    Pelicula de ciment este îndepărtată fără efort datorită mecanicii de înaltă calitate a tehnologiei cu role (presiune de contact: 210 g/cm², 1100 rpm), neavând consecințe negative asupra pardoselii. În cazul murdăriei persistente, acest proces trebuie repetat de mai multe ori. Pentru zonele netede/șlefuite, se recomandă să folosiți role cu tampoane verzi (duritate ridicată), iar pentru suprafețele texturate, se recomandă să curățați cu perii standard roșii sau cu perii portocalii cu înălțimi diferite ai perilor.

    Pentru o pardoseală rezistentă la acizi, cum ar fi granitul, se poate utiliza metoda în două etape. Soluția de curățare acidă este aplicată inițial pe pardoseală fără un sistem de aspirare. Pe parcursul unui timp de contact de aproximativ cinci minute, mașina de frecat cu role freacă suprafața dintr-o parte în alta de mai multe ori. A doua etapă constă în aspirarea apei murdare. Pardoseala este apoi clătită cu apă curată până când este neutralizată.

    Restaurarea pietrelor calcaroase

    Când vine vorba de restaurarea pietrelor calcaroase, cum ar fi marmura, metoda de lustruire cu tampoane diamantate este cea mai bună. Pentru a obține lustruirea originală, o mașină de frecat monodisc sau o mașină de frecat cu un cap de frecare cu disc trebuie ghidată peste pardoseală de 10 până la 15 ori în două-trei etape cu tampoane diamantate de diferite granulații (abraziv, mediu, fin). În acest proces nu trebuie folosit niciun agent de curățare, ci doar apă curată. Între pași, ar trebui să îndepărtați reziduurile de calcar de pe tampoane prin clătirea lor temeinică. Se recomandă o curățare în profunzime în prealabil, pentru a îndepărta în siguranță murdăria, urme de strat protectiv, petele de var și pelicula de ciment.

    Revigorați vechile finisaje lucioase prin cristalizare

    Utilizarea continuă a pardoselilor din piatră lustruită, cum ar fi marmura Carrara, va lăsa zgârieturi și urme. Finisajul lucios va fi afectat, iar pardoseala va deveni inestetică și va avea un finisaj mat. În același timp, remurdărirea se face mai ușor, fiind necesare eforturi mai mari de curățare. Pentru a combate acest efect și pentru a restaura finisajul lucios original, va fi necesară cristalizarea pietrei. Există două metode de cristalizare din care puteți alege, în funcție de nivelul de strălucire pe care doriți sa-l obțineți.

    Beneficiile cristalizării

    Cristalizarea produce un aspect lucios, dă impresia de curățenie și păstrează caracteristicile pietrei. Suprafața este, de asemenea, întărită și compactată la nivel micro, conferindu-i o rezistență sporită. În plus, suprafața rămâne aerisită, astfel încât umiditatea reziduală poate scăpa.

    Acest lucru are ca rezultat:

    • un finisaj de înaltă calitate al suprafeței, care durează mai mult timp,
    • reducerea remurdăririi,
    • curățare de întreținere mult mai eficientă,
    • calitate de curățare constant ridicată,
    • rentabilitate mai mare în ceea ce privește curățarea și întreținerea.

    Metode suplimentare pentru a spori luciul pardoselilor din piatră naturală

    Metoda 1: Producerea unui finisaj cu luciu ridicat folosind tehnologia mașinii de frecat monodisc și agent de cristalizare pulbere

    Pentru toate materialele calcaroase, cu luciu puternic, se recomandă să folosiți un agent de cristalizare pulbere cu o mașină de frecat monodisc. Această metodă de tratare conferă pardoselii o "strălucire apoasă", crescând în același timp rezistența la abraziune. De asemenea, culorile și granulația sunt puse în evidență. În plus, faptul că pardoselile au fost tratate facilitează curățarea de întreținere, iar dacă pardoselile sunt întreținute corect, finisajul lucios se va păstra pe o perioadă lungă de timp.

    Pregătirea:

    S-a dovedit eficientă utilizarea unei mașini de frecat monodisc cu turație mică (180 rpm) în acest proces de cristalizare. Veți avea nevoie, de asemenea, de o greutate suplimentară, de un tampon pentru cristalizare și de o sticlă de pulverizare pentru umezirea cu agent de cristalizare.

    Pași:

    1. În primul rând, pardoseala trebuie curățată temeinic, adică trebuie îndepărtate straturile lucioase, stratul de protecție și murdăria acumulată. Acest lucru se realizează conform metodei descrise anterior. Podeaua curățată este apoi neutralizată cu apă curată și lăsată să se usuce.
    2. Agentul de cristalizare cu luciu ridicat se presară uniform (30 g/m²) pe podeaua bine curățată și uscată, apoi se adaugă o cantitate moderată de apă cu ajutorul unei sticle cu pulverizator.
    3. Amestecul se prelucrează cu ajutorul plăcuței de cristalizare (argint) până când se obține o consistență cremoasă.
    4. Folosiți tamponul pentru a freca amestecul de cristalizare până când materialul este epuizat și se obține un luciu uniform.
    5. Apoi, îndepărtați resturile de material - în special de la îmbinări - folosind mașina de frecat monodisc, peria de frecat și multă apă și aspirați murdăria cu ajutorul unui aspirator umed-uscat. Dacă este necesar, folosiți un mop lat pentru a șterge suprafața la final.

    Randamentul pe suprafață pentru această metodă este cuprins între 10 m²/h și 15 m²/h.

    Metoda 2: luciu mat datorită fluorosilicatului fără ceară, cu tehnologie cu role

    Această metodă alternativă de cristalizare este potrivită în cazul în care este suficient un finisaj lucios mat și sunt necesare acoperiri de suprafață mai mari. Pardoseala destinată cristalizării nu trebuie să fie acoperită sau pretratată. Cu toate acestea, ar fi necesar să se efectueze mai întâi o curățare în profunzime sau să se îndepărteze stratul de protecție.

    Pași:

    1. Acoperiți obiectele imobile pentru a le proteja de formarea prafului.
    2. Dacă este necesar, efectuați o curățare în profunzime a pardoselii folosind metoda în doi pași.
    3. Folosiți o sticlă cu pulverizator pentru a pulveriza un agent de cristalizare lichid pe secțiuni (10 ml/m²) de pardoseală uscată.
    4. Folosiți o mașină de polișat sau o mașină de șters suprafețe mari pentru a împrăștia uniform agentul de cristalizare.
    5. Folosiți mașina de frecat cu perii verzi pentru a freca imediat agentul de.
    6. Curățați încet zona la presiune de contact maximă de mai multe ori până când se obține un finisaj lucios.
    7. Folosiți perii albe (moi) pentru a clăti zona cu apă curată și pentru a ridica orice praf produs în timpul cristalizării.

    Randamentul pe suprafață pentru acest proces este cuprinsă între 100 m²/h și 350 m²/h, în funcție de lățimea de lucru a mașinii de frecat, ceea ce face ca această metodă de cristalizare să fie foarte eficientă și rentabilă.

    Această metodă este, de asemenea, deosebit de potrivită pentru pardoselile din piatră naturală texturată, cioplită și calcaroasă, deoarece rolele cu perii pătrund în caneluri și produc efectul de cristalizare.

    Detergent Wipe Care Extra RM 780

    Detergent acid pentru pardoseli RM 751

    Echipamente pentru curățare manuală

    Detergent cu spumare redusă RM 755

    Mașină de curățat pardoseli compacte

    Perii rolă

    Mașină de frecat monodisc BDS 43 Orbital C

    Tampoane diamantate

    Agend de cristalizare pentru luciu intens RM 775, pudră

    Aspirator profesional umed-uscat NT 22/1 Ap Bp L

    Agent de cristalizare RM 749

