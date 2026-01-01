Curățarea și întreținerea pietrei naturale

Pietrele naturale sunt folosite în multe domenii, inclusiv în industrie, în horticultură, pe fațade, în artă, ca zidărie sau în finisajele interioare, unde sunt adesea folosite ca materiale de acoperire a pardoselilor. Ele sunt mai întâi extrase în cariere și tăiate la dimensiune în cadrul operațiunilor de prelucrare a pietrei. Suprafețele lor sunt apoi tratate cu ajutorul unei metode de prelucrare - fie că este vorba de lustruire, flambare, șlefuire sau polizare. Niciun alt material artificial nu are o asemenea versatilitate în ceea ce privește culorile și finisajele de suprafață. Pietrele naturale cu aspect identic sau similar pot avea proprietăți tehnice foarte diferite, în special în ceea ce privește sensibilitatea la baze sau acizi, fermitatea și absorbția apei. Acești factori determină ce piatră este potrivită fiecărui scop și cum trebuie întreținută pentru a-și păstra aspectul pentru o perioadă lungă de timp.

Pietrele naturale pot fi clasificate în niveluri de duritate pe baza unor criterii tehnice de prelucrare: Roci dure (gneiss, granit, cuarțit, bazalt și gabro), roci de duritate medie (marmură, calcar Solnhofen, piatră Jurassic și serpentină) și roci moi (gresie calcaroasă, trass și ardezie). Această clasificare ajută la estimarea tensiunii mecanice asupra pietrelor. Acest lucru este relevant nu numai pentru prelucrarea acestora, ci și pentru curățarea lor. De exemplu, toate rocile dure au proprietăți chimice similare - de obicei, sunt rezistente la zgârieturi și alcaline. Acesta este motivul pentru care sunt adesea folosite în zonele exterioare, unde sunt supuse la solicitări mari. În schimb, rocile moi sunt mai delicate și, prin urmare, trebuie să evitați să le curățați cu perii dure, care ar putea provoca zgârieturi.