iSolar 400 Advanced
Приспособление iSolar 400, рассчитанное на расход воды 700 – 1000 л/ч и оснащенное дисковой щеткой диаметром 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, предназначено для очистки солнечных батарей малых и средних размеров, в т. ч. установленных на опорах.
Щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой, приводимой во вращение потоком воды, рассчитано на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 1000 л/ч. Рабочая ширина приспособления (400 мм) оптимальна для очистки солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес и удобство в обращении позволяют легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 / 1000
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|400
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,55
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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