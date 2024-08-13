iSolar 400 Advanced

Приспособление iSolar 400, рассчитанное на расход воды 700 – 1000 л/ч и оснащенное дисковой щеткой диаметром 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, предназначено для очистки солнечных батарей малых и средних размеров, в т. ч. установленных на опорах.

Щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой, приводимой во вращение потоком воды, рассчитано на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 1000 л/ч. Рабочая ширина приспособления (400 мм) оптимальна для очистки солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес и удобство в обращении позволяют легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 / 1000
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 400
Масса (с упаковкой) (кг) 2,55
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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