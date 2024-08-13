Пенное сопло FJ 3

Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.

Пенное сопло FJ 3 с дополнительным мощным пенообразователем для легкой очистки всех поверхностей, таких как краска, стекло и камень. Идеально подходит для транспортных средств, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т.д. Емкость контейнера около 0,3 литра. Способ применения: налейте моющее средство Kärcher в бачок распылителя, прикрепите наконечник к пистолету и нанесите пену. Уровень струи можно отрегулировать по мере необходимости. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher класса K2-K7. Идеально подходит для использования с чистящим средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
  • Очень удобна в применении.
Густая пена
  • Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
  • Содержимое всегда видно
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,133
Масса (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 93 x 201 x 120
Совместимость Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Зимние сады
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Террасы
  • Жалюзи / рольставни
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Чистящие средства