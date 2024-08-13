Пенное сопло FJ 3
Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.
Пенное сопло FJ 3 с дополнительным мощным пенообразователем для легкой очистки всех поверхностей, таких как краска, стекло и камень. Идеально подходит для транспортных средств, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т.д. Емкость контейнера около 0,3 литра. Способ применения: налейте моющее средство Kärcher в бачок распылителя, прикрепите наконечник к пистолету и нанесите пену. Уровень струи можно отрегулировать по мере необходимости. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher класса K2-K7. Идеально подходит для использования с чистящим средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
- Очень удобна в применении.
Густая пена
- Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,133
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|93 x 201 x 120
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Террасы
- Жалюзи / рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах