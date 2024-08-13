Приспособление для очистки поверхностей FRV 50 Me

Эффективная очистка больших площадей с автоматическим всасыванием грязной воды – это про FRV 50 Me. Температура горячей воды до 85 °C. FRV 50 Me оснащен термостойким всасывающим шлангом из полиуретана длиной 10 м. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 2000 л/ч / 85 °C.