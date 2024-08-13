Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist
Инновационный шланг высокого давления PremiumFlex с системой защиты от скручивания шланга. Длина 10 м. Поставляется с разъемом Quick Connect. Для аппаратов классов K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.
Запасной шланг высокого давления PremiumFlex длиной 10 метров исключает риск спотыкания. Запатентованная система защиты от скручивания шланга обеспечивает исключительную подвижность, позволяя работать без помех, а также быстро и легко убирать инструмент на хранение. А благодаря разъему Quick Connect шланг можно почти мгновенно подключить к аппарату высокого давления. Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 кроме аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.
Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
- Большой радиус функциональности
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Система защиты от перекручивания
- Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (МПа)
|18
|Длина (м)
|10
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|1,077
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,291
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65