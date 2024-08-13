Запасной шланг высокого давления PremiumFlex длиной 10 метров исключает риск спотыкания. Запатентованная система защиты от скручивания шланга обеспечивает исключительную подвижность, позволяя работать без помех, а также быстро и легко убирать инструмент на хранение. А благодаря разъему Quick Connect шланг можно почти мгновенно подключить к аппарату высокого давления. Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 кроме аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.