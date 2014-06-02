Машиностроение
Лучший выбор: уборочная техника Kärcher. Бесперебойная работа любой машины возможна только при условии идеального взаимодействия всех ее деталей. Аналогично обстоит дело и с процессами чистки: для достижения высокой эффективности необходимо гармоничное сочетание всех применяемых методов и средств. Будучи системным оферентом, Kärcher предлагает высокопроизводительные, надежные и взаимосогласованные решения для выполнения любых уборочных работ в цехах, на складах и в офисных помещениях. Наша техника обеспечит чистоту на всех участках Вашего предприятия.
Чистота на производстве
Очистка станков и технологических линий призвана не только устранять возникающие загрязнения, но и способствовать повышению качества продукции и содержанию производственного оборудования в исправном состоянии. Любая грязь, будь то опилки, масла или смазочно-охлаждающие эмульсии, должна устраняться быстро и эффективно, без нарушения производственного процесса и требований безопасности. Инновационная уборочная техника Kärcher в полной мере удовлетворяет этим требованиям.
Бережная очистка
Не опасайтесь повреждения оборудования – инновационный аппарат для струйной чистки сухим льдом бережно удалит с его поверхностей любые загрязнения, например, силикон, клей, маслосмазочные или лакокрасочные материалы. При этом очистка не требует демонтажа оборудования, что значительно сокращает простои.
Непрерывная уборка
Промышленные пылесосы Kärcher тщательно удаляют любой влажный и сухой мусор. Специальные всасывающие шланги отличаются высокой прочностью и износостойкостью, а современные мощные турбины гарантируют стабильность силы всасывания.
Очистка мощным напором воды
Аппараты высокого давления Kärcher быстро и тщательно удаляют с технологического оборудования вязкие и липкие загрязнения – масла, клейкие материалы, присохшие смазки и т. п.
Превосходная очистка деталей
В современных аппаратах для очистки деталей используются не содержащие растворителей чистящие средства на водной основе, легко удаляющие масла, смазки и другие загрязнения и не оказывающие негативного воздействия на обрабатываемые поверхности.
Наши продукты для очистки производственного оборудования
Чистые цеха – чистая работа!
Инновационная уборочная техника Kärcher легко удаляет производственные отходы, опилки и стружку, следы масел и резиновых шин. В нашей программе найдутся решения для любых проблем: от компактных пылесосов влажной и сухой уборки до мощных поломойно-всасывающих машин, тщательно очищающих и сразу же высушивающих напольные покрытия. А обширный ассортимент принадлежностей расширяет функциональные возможности, гарантируя еще более эффективную уборку.
Удаление следов транспортных средств
Надежные поломойно-всасывающие машины легко удаляют с полов в цехах и проездах следы погрузчиков, стойкие масляные и другие загрязнения. Такой метод влажной уборки повышает безопасность труда: машина сразу же собирает воду, исключая опасность скольжения по мокрому полу.
Оперативная уборка
Идеальное решение для легкого устранения небольших объемов мусора: подметально-всасывающие машины с ручным управлением отличаются маневренностью и высокой производительностью.
Сбор рассыпанного мусора и жидкостей
Крупный или мелкий мусор, жидкая или сухая грязь, пролитое масло или опасная для здоровья пыль... Загрязнения могут быть разными, но пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher позволяют эффективно устранять их в любой ситуации – благодаря мощным всасывающим турбинам, инновационным технологиям фильтрации и множеству принадлежностей.
Наши продукты для уборки в цехах
Чистота на складе – условие правильного хранения
Манипуляции со складскими запасами требуют свободных путей перемещения – ведь любой мусор может застопорить отлаженный технологический процесс. Kärcher предлагает широкую программу пылесосов и подметальных машин разных типов, способных быстро устранять любые производственные отходы. Компактные размеры нашей техники обеспечивают высокую мобильность, а многочисленные варианты исполнения и комплектации (от газового привода до защитного навеса) – адаптацию к конкретным условиям применения.
Безопасная работа на складах
Безопасное маневрирование в узких коридорах и в пространстве между высокими стеллажами – не проблема для компактных подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных специальными навесами, надежно защищающими оператора от травм, которые могут быть вызваны падающими предметами или опрокидыванием машины. Машины обладают высокой производительностью по площади (до 7.800 м2/ч), а большая емкость аккумуляторных батарей обеспечивает продолжительную непрерывную уборку.
Эффективная наружная уборка
Чистота наружной территории – один из факторов безопасности труда. Постоянные перемещения материалов и атмосферные воздействия требуют оперативного реагирования и эффективной очистки. Высокая производительность подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных сиденьем для водителя, позволяет быстро и легко очищать большие площади.
Условия рентабельной эксплуатации
Выбор конкретной машины производится из экономических соображений, с учетом размеров очищаемых площадей, периодичности уборки и объемов удаляемого мусора. Специалисты Kärcher помогут Вам подобрать оптимальное оснащение.
Наши продукты для уборки складских помещений и наружных складов
Все необходимое для создания атмосферы чистоты и уюта
Для наведения чистоты в офисных помещениях Kärcher также предлагает оптимальные решения для выполнения любых работ – от генеральной уборки до полировки. Наши аппараты, рассчитанные на различные запросы и размеры площадей, удовлетворяют самым высоким требованиям к эргономичности, безопасности и уровню шума. При этом широкий выбор принадлежностей позволяет использовать нашу технику для решения разных задач.
Мобильные помощники
Компактные, мощные и надежные моющие пылесосы оснащаются обширным набором принадлежностей, обеспечивающих решение разнообразных задач уборки.
Профессиональный подход к уборке пылесосом
Спроектированные в сотрудничестве с клининговыми компаниями, наши профессиональные пылесосы сухой уборки впечатляют высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации.
Глубокая очистка коврового ворса
Щеточные пылесосы Kärcher – идеальное решение для регулярной тщательной очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах.
Для механизированной влажной уборки малых площадей
Машина BR 30/4 C тщательно и бережно очищает любые твердые напольные покрытия. При этом она очень удобна в работе: оператор может как толкать машину, так и тянуть ее на себя.