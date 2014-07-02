FR 30 felülettisztító
Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|300
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|2,3
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