FR 30 felülettisztító

Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 300
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 2,3
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