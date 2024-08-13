Комплект адаптеров для удлинительного шланга
Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Два адаптера для присоединения удлинительного шланга с резьбовым разъемом к аппарату высокого давления с системой Quick Connect. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Комплект для улучшения до системы Quick Connect
- Для улучшения всех аппаратов высокого давления системой Quick Connect, выпущенных с 1992 года
Латунное соединение
- Легкое подключение пистолета благодаря использованию системы Quick Connect
Система Quick Connect
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,171
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 45 x 61