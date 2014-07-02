Комплект для гидроабразивной чистки
Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.
Комплект для струйной абразивной чистки для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Песок с водой подаются под высоким давлением
- Улучшенная сила очистки
Особенно мощный
- Удаляет ржавчину, краску и трудные загрязнения
Высокая производительность
- Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,15
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,304
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|525 x 110 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Удаление ржавчины и старой краски
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.
Пескоструйный аппарат Керхер
Если вы подбираете пескоструйный аппарат, то обратите внимание на комплект пескоструйной обработки Керхер.
Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Самара, Екатеринбург, Краснодар.
Пескоструй обычно используют для удаления старых следов от краски, также им удаляют ржавчину с деталей. Бытовой комплект подойдет для удаления краски и ржавчины с забора, рольставней и прочих металлических поверхностей.
Это идельная предварительная обработка даст возможность сэкономить на профессиональных услугах и сделает работу простой и легкой. Пескоструйная очистка возможна с помощью минимоек керхер и данного комплекта.
