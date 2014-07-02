Пескоструйный аппарат Керхер

Если вы подбираете пескоструйный аппарат, то обратите внимание на комплект пескоструйной обработки Керхер. купить его моно с доставкой в такие города как:

Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Самара, Екатеринбург, Краснодар.

Пескоструй обычно используют для удаления старых следов от краски, также им удаляют ржавчину с деталей. Бытовой комплект подойдет для удаления краски и ржавчины с забора, рольставней и прочих металлических поверхностей.

Это идельная предварительная обработка даст возможность сэкономить на профессиональных услугах и сделает работу простой и легкой. Пескоструйная очистка возможна с помощью минимоек керхер и данного комплекта.

остались вопросы - звоните по бесплатной горячей линии.