Комплект колец круглого сечения
Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к бытовым аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Кольца на замену
- Простая замена О-образных колец для безопасного соединения аксессуаров с аппаратами высокого давления
Легко заменить
- Очень удобна в использовании
Уплотнительное кольцо для замены
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,007
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,025
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|17 x 17 x 13