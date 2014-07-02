Насадка для пенной чистки FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Насадка для пенной чистки FJ 10 C Connect 'n' Clean с Ultra Foam Cleaner. Система быстрой замены для нанесения чистящего средства позволяет одним нажатием кнопки переключаться между различными чистящими средствами. Дозирование чистящего средства можно легко регулировать на насадке для пенной чистки (желтая кнопка). Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Инновационное пенное сопло
- Создание и применение густой пены
В комплекте
- Практичный комплект для различных чистящих средств
Быстрая замена
- Легкая замена чистящих средств одним кликом
Система дозирования чистящего средства
- Потребление чистящего средства зависит от конкретного случая
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|1,256
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,577
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|102 x 201 x 260
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Дома на колесах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.