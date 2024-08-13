Патронный фильтр KFI 3310 позволяет выполнять влажную и сухую уборку без досадных перерывов, связанных с заменой фильтра. Патронный фильтр легко устанавливается и извлекается вращением – без дополнительных фиксирующих элементов. Разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 и MV 3, а также для моющих пылесосов Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002.