Щетка для мойки колесных дисков
Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.
Щетка отличается равномерным распределением воды в секторе 360°. Форма щетки и распределение щетины по всему периметру позволяют превосходно очищать труднодоступные места и небольшие промежутки, например, колесные диски и спицы велосипедных колес. Щетка отличается равномерным распределением воды, смывающей грязь со всех сторон, высококачественной щетиной для эффективной и бережной очистки, надежным креплением к пистолету с помощью накидной гайки и эргономичной ручкой, облегчающей выполнение работ. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.
Особенности и преимущества
Подача воды на 360°
- Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
Высококачественная щетина
- Эффективное и бережное очищение
Возможно применение с использованием чистящего средства
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Щетина по всей площади
- Легко промыть труднодоступные места
- Для всех видов транспортных средств
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,27
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,395
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|422 x 80 x 101
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Колеса
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.