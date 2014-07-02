Щетка для мойки колесных дисков

Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.

Щетка отличается равномерным распределением воды в секторе 360°. Форма щетки и распределение щетины по всему периметру позволяют превосходно очищать труднодоступные места и небольшие промежутки, например, колесные диски и спицы велосипедных колес. Щетка отличается равномерным распределением воды, смывающей грязь со всех сторон, высококачественной щетиной для эффективной и бережной очистки, надежным креплением к пистолету с помощью накидной гайки и эргономичной ручкой, облегчающей выполнение работ. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.

Особенности и преимущества
Подача воды на 360°
  • Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
Высококачественная щетина
  • Эффективное и бережное очищение
Возможно применение с использованием чистящего средства
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Щетина по всей площади
  • Легко промыть труднодоступные места
Щетка для мойки колесных дисков
  • Для всех видов транспортных средств
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,27
Масса (с упаковкой) (кг) 0,395
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 422 x 80 x 101

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Колеса
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.