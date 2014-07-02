Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect
Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.
Запасной шланг высокого давления для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009 г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9 м, 160 бар, 60 °С.
Особенности и преимущества
Шланг для замены 9 метров
- Быстрая замена шланга
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Система Qucik Сonnect
- Для простоты очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|9
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,849
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,965
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65