Удлинительный шланг XH 6 Q с разъемами Quick Connect

Удлинительный шланг высокого давления 6 м увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Особенности и преимущества
6 метровый удлинительный шланг
  • Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Адаптер Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 6
Цвет черный
Масса (кг) 0,751
Масса (с упаковкой) (кг) 0,904
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 245 x 55
