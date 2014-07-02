Удлинительный шланг XH 6 Q с разъемами Quick Connect
Удлинительный шланг высокого давления 6 м увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.
Особенности и преимущества
6 метровый удлинительный шланг
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|6
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,751
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,904
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 55