Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей). Применяется с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher серии К2 - К7.

Особенности и преимущества
Удлиненная угловая насадка (ок.1 метра)
  • Легко очистит труднодоступные места, например водостоки, нижнюю часть под автомобилем
Эффективная очистка высоким давлением
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Плоская струя высокого давления
  • Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,508
Масса (с упаковкой) (кг) 0,611
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 930 x 43 x 116

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Дно автомобилей
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Бочки с дождевой водой
  • Колесные ниши
  • Бочки
  • Лестницы
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.