Угловая струйная трубка
Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей). Применяется с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher серии К2 - К7.
Особенности и преимущества
Удлиненная угловая насадка (ок.1 метра)
- Легко очистит труднодоступные места, например водостоки, нижнюю часть под автомобилем
Эффективная очистка высоким давлением
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Плоская струя высокого давления
- Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,508
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,611
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|930 x 43 x 116
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Дно автомобилей
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Бочки с дождевой водой
- Колесные ниши
- Бочки
- Лестницы
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.