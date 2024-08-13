Вращающаяся щетка WB 120
Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.
Вращающаяся моечная щетка, укомплектованная сменной насадкой Universal, оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. Эта щетка для аппаратов высокого давления рекомендуется для тщательной очистки различных гладких поверхностей, например лакированных, стеклянных или полимерных. При необходимости может использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. Благодаря новой конструкции редуктора щетка WB 120 превосходит предшествующую модель в эффективности и качестве очистки. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Две отдельно приобретаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden, предназначенные соответственно для очистки чувствительных поверхностей транспортных средств и устойчивых к механическим воздействиям объектов на придомовом участке, подходят как к щетке WB 120, так и к предшествующей модели WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
Подача чистящего средства через аппарат высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Быстрое присоединение любых щеток Kärcher к садовому шлангу для применения без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,384
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,475
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|309 x 153 x 135
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Подоконники
- Балконные ограждения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах