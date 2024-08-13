Средство для чистки камня и фасадов RM 623, 5л
Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Масса (кг)
|5,01
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,395
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Террасы
- Алюминиевые фасады
- Камень
- Каменные садовые ограды и каменные стены