Средство для чистки камня и фасадов RM 623, 5л

Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Масса (кг) 5,01
Масса (с упаковкой) (кг) 5,395
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Области применения
  • Террасы
  • Алюминиевые фасады
  • Камень
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
