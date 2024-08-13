Универсальное чистящее средство RM 555, 5л
Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Масса (кг)
|5,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,39
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Автомобили