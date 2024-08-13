Универсальное чистящее средство RM 555, 5л

Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Масса (кг) 5,2
Масса (с упаковкой) (кг) 5,39
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Автомобили
Принадлежности