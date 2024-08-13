Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л
Продукт «3 в 1»: сушка, защита и уход. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходные результаты сушки (в т. ч. при использовании жесткой воды). Соответствует требованиям VDA.
Наш жидкий воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic представляет собой эффективный стимулятор сушки, прекрасно подходящий для применения в автомобильных моечных установках, а также и в аппаратах высокого давления. Это средство для ухода особенно эффективно при использовании с водой средней или высокой жесткости. Оно быстро разрывает водяной слой и обеспечивает тем самым отличный результат сушки. Восковой продукт, повышающий степень блеска лакокрасочного покрытия, соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Низкий удельный расход (одного литра достаточно для обработки до 83 легковых автомобилей) гарантирует экономичное применение продукта.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|4
|Масса (кг)
|19,84
|Масса (с упаковкой) (кг)
|21,585
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 440
Свойства
- Эффективный осушитель для применения в автомобильных моечных установках и аппаратах высокого давления
- Быстрое стекание водяной пленки с больших поверхностей
- Превосходный результат сушки
- Высокая эффективность при использовании с водой средней или высокой жесткости
- Повышает степень блеска лакокрасочного покрытия
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P280i Пользоваться средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей