Nach der Renovierung ist vor der Renovierung
Wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich auch Späne. Denn Heimwerken bedeutet vor allem auch eine Menge Schmutz und Staub. Kein Wunder, dass nach vielen Renovierungsarbeiten zusätzlich eine Grundreinigung vorgenommen werden muss. Besonders für Allergiker ist das wichtig. So mancher Heimwerker greift bei umfangreichen Renovierungsarbeiten auf handelsübliche Staubsauger zurück. Durch den groben Schmutz und die schiere Menge an Staub stoßen diese aber schnell an ihre Grenzen. Um feinen und groben Staub effizient zu entfernen oder die Staubentstehung von vornherein zu vermeiden, ist ein Nass- und Trockensauger die bessere Wahl. Darüber hinaus eignen sich spezielle Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel, die für Renovierungsarbeiten entwickelt wurden, am besten zum Aufsaugen von Feinstaub. Diese Filter können beim Aufsaugen von Feinstaub über einen längeren Zeitraum verwendet werden, da sie nicht so schnell verstopfen und leichter zu reinigen sind.