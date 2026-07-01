Wie oft sollte das Garagentor am besten gereinigt werden?
Das Garagentor sollte mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. Ist das Garagentor größeren Wetterumschwüngen ausgesetzt oder sehr exponiert, lohnt es sich, das Tor alle zwei bis drei Monate sauberzumachen. Die Reinigungsfrequenz hängt ganz davon ab, wie geschützt die Garage positioniert ist und wie extrem das Klima am Standort ist. Nach sehr kalten und harten Wintern, Fluten, Hagel oder starken Winden setzen sich viele Verschmutzungen auf dem Garagentor ab, weshalb man es häufiger reinigen sollte. Dabei geht es nicht nur um die Optik – auch für die Funktionsfähigkeit des Garagentors ist es wichtig, dass sich keine Verkrustungen, zum Beispiel durch Pollen und Staub, oder hartnäckigen Verschmutzungen dauerhaft festsetzen.