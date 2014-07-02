Универсальный коннектор с аквастопом
Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Аквастоп
- Для безопасного отсоединения аксессуаров из шланга без опрыскивания
Эргономичная конструкция
- Для удобства использования
Клик система
- Подходит для всех известных брендов
Универсальный (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- Подходит для всех распространенных садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,042
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,093
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 33 x 42
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Induction
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
- Дождеватель круговой RS 120/2
- Распылитель для полива
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь