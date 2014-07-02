Универсальный коннектор с аквастопом

Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.

Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Аквастоп
  • Для безопасного отсоединения аксессуаров из шланга без опрыскивания
Эргономичная конструкция
  • Для удобства использования
Клик система
  • Подходит для всех известных брендов
Универсальный (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • Подходит для всех распространенных садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет желтый
Масса (кг) 0,042
Масса (с упаковкой) (кг) 0,093
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 33 x 42
Универсальный коннектор с аквастопом
Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
