Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.
Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
- Для полива в соответствии с конкретными потребностями.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воды
|16 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|≤ 8 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|≤ 12 m
|Площадь орошения (2 бар)
|50 м²
|Площадь орошения (4 бар)
|113 м²
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,179
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 248 x 110
Области применения
- Полив сада
- Газон
- Площади малых и средних размеров