Дождеватель круговой RS 120/2

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.

Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
  • Для полива в соответствии с конкретными потребностями.
Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 16 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) ≤ 8 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) ≤ 12 m
Площадь орошения (2 бар) 50 м²
Площадь орошения (4 бар) 113 м²
Цвет черный
Масса (кг) 0,179
Масса (с упаковкой) (кг) 0,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 248 x 110
Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Площади малых и средних размеров
