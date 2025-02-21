Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)

Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 20 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 24 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). На него предоставляется 12-летняя гарантия. Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что обеспечивает удобство в обращении и долгий срок службы.

Особенности и преимущества
12 лет гарантия
  • Долговечность
3 слоя
  • Устойчивый к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
  • Гарантированная прочность
Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная прочность
Без использования кадмия, бария и свинца
  • Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
  • Гарантированная прочность и долговечность
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %)
  • Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Внешний слой устойчивый к -УФ и погодным условиям
  • Гарантированная прочность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Цвет желтый
Масса (кг) 2,25
Масса (с упаковкой) (кг) 2,329
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 285 x 115
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)
Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

