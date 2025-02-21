С помощью пистолета-распылителя полив сада станет болеле удобным. Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической). Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.) Легко поливать клумбы, грядки, кустарники или можно очищать садовую мебель и инструмент от грязи. Пистолет подходит для любых задач. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.