Распылитель для полива
Распылитель для полива начального уровня. Для кофмортного полива можно зафиксировать его в открытом состянии. Быстро соединяется со шлангом при помощи коннектора.
С помощью пистолета-распылителя полив сада станет болеле удобным. Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической). Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.) Легко поливать клумбы, грядки, кустарники или можно очищать садовую мебель и инструмент от грязи. Пистолет подходит для любых задач. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.
Особенности и преимущества
Эргономичное управление
- Регулировка уровня потока воды
Легкая фиксация открытого положения пистолета
- Для комфортного постоянного полива.
Плавная регулировка струи – от точечной до конической
- Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).
Самопроизвольный слив воды
- Оптимальная защита от повреждения морозом.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,112
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,142
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|203 x 41,5 x 105
Оснащение
- Число видов струй: 2
- Фиксатор на рукоятке
- Регулировка расхода воды
- Функция самопроизвольного слива воды
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив растений
- Цветочные клумбы и грядки
- Незначительные загрязнения
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.