Распылитель для полива

Распылитель для полива начального уровня. Для кофмортного полива можно зафиксировать его в открытом состянии. Быстро соединяется со шлангом при помощи коннектора.

С помощью пистолета-распылителя полив сада станет болеле удобным. Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической). Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.) Легко поливать клумбы, грядки, кустарники или можно очищать садовую мебель и инструмент от грязи. Пистолет подходит для любых задач. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Эргономичное управление
  • Регулировка уровня потока воды
Легкая фиксация открытого положения пистолета
  • Для комфортного постоянного полива.
Плавная регулировка струи – от точечной до конической
  • Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).
Самопроизвольный слив воды
  • Оптимальная защита от повреждения морозом.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 0,112
Масса (с упаковкой) (кг) 0,142
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 203 x 41,5 x 105

Оснащение

  • Число видов струй: 2
  • Фиксатор на рукоятке
  • Регулировка расхода воды
  • Функция самопроизвольного слива воды
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Распылитель для полива
Распылитель для полива

Видео

Области применения
  • Полив растений
  • Цветочные клумбы и грядки
  • Незначительные загрязнения
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025