Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set

Комплект для эффективной промежуточной чистки садовой мебели, игрового инвентаря и многих других предметов: легкий аккумуляторный аппарат среднего давления KHB 6 Battery со сменным аккумулятором напряжением 18 В и зарядным устройством.

Поблизости нет штепсельной розетки? Не проблема: легкий ручной беспроводной аппарат среднего давления KHB 6 Battery, построенный на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В, позволяет без подключения к электросети очистить буквально все, что находится вокруг дома и на приусадебном участке. Достаточно лишь присоединить шланг, и можно приступить к работе. Веерное сопло позволяет быстро и бережно очистить садовую мебель, игрушки и много другое. А для очистки цветочных кадок, загрязненных землей и пыльцой, подойдет роторное сопло, легко удаляющее стойкие загрязнения. Оба сопла, а также сменный аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки. Сменный аккумулятор может использоваться во всех аккумуляторных аппаратах Kärcher, реализованных на платформе Battery Power 18 В. Инновационная технология Real Time позволяет выводить на ЖК-дисплей аккумулятора информацию о текущей емкости и остающемся времени работы или заряда. Возможности аппарата KHB 6 Battery увеличивает широкий выбор аксессуаров. В качестве опций предлагаются, например, насадка для пенной чистки, моечная щетка и всасывающий шланг, обеспечивающей питание аппарата водой из открытых источников.

Особенности и преимущества
Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set: Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Максимальное давление 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые сопла Quick Connect. Базовая версия аппарата оснащена веерным соплом для бережной очистки и роторным соплом для удаления стойких загрязнений.
Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set: Легкая инновационная конструкция
Максимальная свобода движений и широкий спектр решаемых задач. Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для периодической уборки. Предлагаемый в качестве опции всасывающий шланг для применения аппарата без соединения с водопроводом.
Аксессуары для широкого спектра применений
  • Для лестниц и небольших площадей: PS 20 Handheld.
  • Струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов – как для очистки, так и для полива.
  • Для труднодоступных мест: шарнирная насадка 360 ° на VJ 24 Handheld.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа
Давление (бар) макс. 24
Диапазон давлений Среднее давление
Производительность (л/ч) макс. 200
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Объем (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) 12 (2,5 Ач)
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,3
Масса (с упаковкой) (кг) 2,762
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 302 x 89 x 265

Scope of supply

  • Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Адаптер для садового шланга A3/4"
  • Грязевая фреза DB 24

Оснащение

  • Режим всасывания воды из открытых источников
  • Струйная трубка: длинный
  • Насадка с веерным соплом
  • Встроенный фильтр для воды
  • Встроенный фильтр
Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set
Видео

Области применения
  • Для цветочных горшков.
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Изгороди
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

