Аппарат среднего давления KHB 6 Battery Set
Комплект для эффективной промежуточной чистки садовой мебели, игрового инвентаря и многих других предметов: легкий аккумуляторный аппарат среднего давления KHB 6 Battery со сменным аккумулятором напряжением 18 В и зарядным устройством.
Поблизости нет штепсельной розетки? Не проблема: легкий ручной беспроводной аппарат среднего давления KHB 6 Battery, построенный на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В, позволяет без подключения к электросети очистить буквально все, что находится вокруг дома и на приусадебном участке. Достаточно лишь присоединить шланг, и можно приступить к работе. Веерное сопло позволяет быстро и бережно очистить садовую мебель, игрушки и много другое. А для очистки цветочных кадок, загрязненных землей и пыльцой, подойдет роторное сопло, легко удаляющее стойкие загрязнения. Оба сопла, а также сменный аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки. Сменный аккумулятор может использоваться во всех аккумуляторных аппаратах Kärcher, реализованных на платформе Battery Power 18 В. Инновационная технология Real Time позволяет выводить на ЖК-дисплей аккумулятора информацию о текущей емкости и остающемся времени работы или заряда. Возможности аппарата KHB 6 Battery увеличивает широкий выбор аксессуаров. В качестве опций предлагаются, например, насадка для пенной чистки, моечная щетка и всасывающий шланг, обеспечивающей питание аппарата водой из открытых источников.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давлениеМаксимальное давление 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые сопла Quick Connect. Базовая версия аппарата оснащена веерным соплом для бережной очистки и роторным соплом для удаления стойких загрязнений.
Легкая инновационная конструкцияМаксимальная свобода движений и широкий спектр решаемых задач. Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для периодической уборки. Предлагаемый в качестве опции всасывающий шланг для применения аппарата без соединения с водопроводом.
Аксессуары для широкого спектра применений
- Для лестниц и небольших площадей: PS 20 Handheld.
- Струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов – как для очистки, так и для полива.
- Для труднодоступных мест: шарнирная насадка 360 ° на VJ 24 Handheld.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|18 В аккумуляторная платформа
|Давление (бар)
|макс. 24
|Диапазон давлений
|Среднее давление
|Производительность (л/ч)
|макс. 200
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Объем (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин)
|12 (2,5 Ач)
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,762
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Адаптер для садового шланга A3/4"
- Грязевая фреза DB 24
Оснащение
- Режим всасывания воды из открытых источников
- Струйная трубка: длинный
- Насадка с веерным соплом
- Встроенный фильтр для воды
- Встроенный фильтр
Области применения
- Для цветочных горшков.
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Велосипеды
- Изгороди
- Садовые игрушки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.