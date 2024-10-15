FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l

FloorPro Cleaner CA 50 C: Floor cleaner for manual application on all hard and flexible floors. Also suitable for high-gloss surfaces and furniture. With EU eco label certification.

Thanks to its particularly environmentally and user-friendly formulation, the highly concentrated and non-toxic FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform from Kärcher impresses with its gentle yet effective cleaning power, high efficiency and wide range of applications. The pleasantly citrus-scented floor cleaner is generally suitable for all water-resistant and alcohol-resistant surfaces – including ESD floors and floor coverings made of calcareous soft stone such as marble. It reliably removes footprints, dust, dirt caused by emissions and light grease residues. The extra low-foaming detergent is designed for both manual and machine maintenance cleaning with a scrubber dryer. The sustainable FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform is certified in accordance with the strict requirements of the EU Ecolabel and has been awarded the Austrian Ecolabel.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 1
Packaging unit (Piece(s)) 12
pH value 8
Weight (kg) 1
Weight incl. packaging (kg) 1,1
Dimensions (L × W × H) (mm) 366 x 232 x 298
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
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  • Floor and surface cleaning
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