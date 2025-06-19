Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic

Para el cambio rápido del detergente: depósito adicional de detergente de 1 litro para lanza de espuma Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 y 2.112-055.0).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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