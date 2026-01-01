De două ori pe zi, înainte de hrănire, echipamentul de hrănire este curățat.

Trotuarele sunt măturate zilnic.

Dacă vacile sunt ținute pe paie - în unele grajduri mai vechi și adesea și în zonele exterioare - curățarea trebuie să fie regulată.

Curățarea completă a grajdurilor (curățarea în profunzime) în fermele de bovine și de produse lactate are loc, de obicei, atunci când animalele sunt mutate de la o incintă la alta:

De la vârsta de două până la opt săptămâni, vacile sunt ținute în grupuri, în țarcuri. Dimensiunea acestor țarcuri depinde de spațiul necesar, care la rândul său depinde de vârsta animalelor din grup.

Atunci când cel mai în vârstă grup pleacă și țarcul său devine liber, celelalte grupuri se mută fiecare în țarcul imediat superior. Această relocare oferă apoi ocazia de a curăța țarcurile.

Între relocări, un țarc poate fi curățat complet sau parțial, în funcție de necesități, de exemplu, pentru a permite reparațiile. Pentru aceasta, însă, țarcul trebuie să fie complet gol.