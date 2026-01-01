    Creșterea vacilor de lapte și a bovinelor: curățarea și dezinfectarea grajdurilor

    Cu ajutorul echipamentelor profesionale de curățare, al agenților de curățare adecvați și al abordării corecte, se pot obține rezultate igienice în creșterea bovinelor și în fermele de produse lactate - fără ca timpul necesar și costurile cu forța de muncă să devină exorbitante.

    Curățarea grajdurilor pentru bovine

    Protejarea sănătății și bunăstării animalelor, precum și creșterea profiturilor. Acestea sunt obiectivele curățării grajdurilor în sectorul produselor lactate și al creșterii bovinelor. Pe lângă igiena din sălile de muls și din boxele de fătare, este importantă și curățarea eficientă a grajdurilor, adică a zonelor în care animalele își petrec cea mai mare parte a vieții. Aceasta include țarcuri și zone exterioare atât pentru animalele în creștere, cât și pentru cele adulte.

    De ce este atât de importantă curățarea grajdurilor în producția de lapte și în creșterea bovinelor?

    Curățarea eficientă a grajdurilor reduce germenii și scade riscul de boli. Acest lucru este esențial pentru bunăstarea animalelor, dar și pentru profiturile fermei. La urma urmei, animalele sănătoase oferă un produs mai bun. În plus, acestea vor avea nevoie de o vizită la veterinar mai rar și de mai puține medicamente.

    Când este timpul să curățați grajdul?

    Unele elemente ale curățării grajdurilor trebuie efectuate de mai multe ori pe zi, altele doar în funcție de necesități sau atunci când se ivește ocazia.

    Curățarea regulată a grajdurilor pentru vaci
    • De două ori pe zi, înainte de hrănire, echipamentul de hrănire este curățat.
    • Trotuarele sunt măturate zilnic.
    • Dacă vacile sunt ținute pe paie - în unele grajduri mai vechi și adesea și în zonele exterioare - curățarea trebuie să fie regulată.
    • Curățarea completă a grajdurilor (curățarea în profunzime) în fermele de bovine și de produse lactate are loc, de obicei, atunci când animalele sunt mutate de la o incintă la alta:

    De la vârsta de două până la opt săptămâni, vacile sunt ținute în grupuri, în țarcuri. Dimensiunea acestor țarcuri depinde de spațiul necesar, care la rândul său depinde de vârsta animalelor din grup.

    Atunci când cel mai în vârstă grup pleacă și țarcul său devine liber, celelalte grupuri se mută fiecare în țarcul imediat superior. Această relocare oferă apoi ocazia de a curăța țarcurile.

    Între relocări, un țarc poate fi curățat complet sau parțial, în funcție de necesități, de exemplu, pentru a permite reparațiile. Pentru aceasta, însă, țarcul trebuie să fie complet gol.

    Echipamente și produse de curățenie pentru igiena grajdurilor

    Chiar și astăzi, măturile și lopețile sunt încă folosite pentru curățarea grajdurilor în fermele de bovine și de produse lactate. Dacă sunt disponibile și o mașină de măturat și un dispozitiv de spălare cu presiune ridicată, ferma este complet echipată pentru toate sarcinile de curățenie.

    Aparat de spălat cu presiune: apă rece sau caldă

    Aparatele de curățat cu presiune sporesc semnificativ eficiența curățării grajdurilor și, prin urmare, reduc costurile cu forța de muncă. Majoritatea fermelor utilizează aparate mobile de curățat cu presiune în grajduri și aparate staționare de curățat cu presiune în zona de muls.

    Aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă sunt cele mai eficiente. Acest lucru se datorează faptului că apa fierbinte are o putere mare de dizolvare a murdăriei, îndepărtează germenii în mod eficient și scurtează atât timpul de curățare, cât și cel de uscare.

    Curățarea grajdurilor pentru vaci cu un aparat de spălat cu înaltă presiune
    Avantajele aparatelor de spălat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Agenți de curățare și dizolvare

    Soluțiile alcaline sunt cei mai buni agenți de curățare pentru curățarea grajdurilor în sectorul produselor lactate și al creșterii animalelor. Acest lucru se datorează faptului că acestea dizolvă eficient fecalele, proteinele și grăsimile. Agenții de curățare potriviți îmbunătățesc semnificativ timpul de lucru, în special atunci când se curăță cu aparate de curățat cu presiune cu apă rece.

    În plus, sunt disponibili și agenți de înmuiere special concepuți pentru a îndepărta murdăria uscată - cum ar fi resturile fecale din țarcuri sau de pe pereții despărțitori ai acestora - înainte de curățarea cu un aparat de curățat cu presiune. Înmuierea reduce timpul de curățare și consumul de apă.

    În mod ideal, agenții de curățare ar trebui să fie potriviți cu echipamentul utilizat pentru a obține un rezultat optim al curățării.

    Curățarea grajdurilor cu detergenți

    Mașini de măturat

    În fermele moderne, mașinile de măturat contribuie, de asemenea, la curățarea rapidă și completă a grajdurilor, inclusiv a zonelor exterioare. mașinile de măturat ridică mai puțin praf decât măturile și acoperă o suprafață mai mare în mai puțin timp, iar asta cu mai puțin efort fizic din partea operatorului. O mașină de măturat cu mătură laterală este și mai eficientă, deoarece această mașină poate mătura și colțuril

    Aspiratoare umed-uscate

    Un accesoriu util pentru igiena grajdurilor în fermele de bovine și de produse lactate este un aspirator umed și uscat. Acestea îndepărtează praful și murdăria de pe suprafețele greu accesibile cu o mătură. Un avantaj suplimentar este că nu se ridică praf, ceea ce este mai bine pentru plămâni.

    Cum să curățați un grajd pentru vaci

    Reguli de curățare a culoarelor de trecere

    Sarcini zilnice

    Înainte de fiecare hrănire, trebuie îndepărtate resturile de hrană, deoarece acestea se pot strica (mai ales la temperaturi ridicate), în plus, se pot depune muște. Măturătorii sprijină și accelerează aici curățarea manuală cu mătura. Dacă animalele au defecat pe mesele de hrană, se folosesc lopata și mătura.

    Resturile de mâncare și fecalele se pot acumula și în dozatoarele de băutură. Prin urmare, acestea trebuie verificate la fiecare hrănire și, dacă este necesar, inundate și curățate cu apă de la adăpător.

    Pentru a elimina posibilele locuri de reproducere pentru muște, bălegarul trebuie îndepărtat în mod regulat cu o lopată.

    Trotuarele sunt măturate cu o mătură sau o mașină de măturat.

    După hrănire, solul din exterior se curăță cu o mătură sau o mașină de măturat în locurile în care a fost distribuită hrana.

    Curățare în profunzime, după cum este necesar

    Pentru fiecare curățare în profunzime a grajdului, inclusiv a compartimentelor (țarcurilor), animalele trebuie să fi părăsit zona - în special în cazul creșterii bovinelor - altfel munca ar fi prea periculoasă pentru personal. Acest lucru este valabil și pentru compartimentele exterioare.

    În creșterea bovinelor și a produselor lactate, curățarea în profunzime a grajdurilor - cu excepția crescătoriilor în ferme de îngrășare - nu se realizează, de obicei, prin golirea unui întreg țarc, ci se face țarc cu țarc, în timp ce în celelalte compartimente încă mai sunt animale.

    Prudența și considerația sunt prioritare. Pentru a evita crearea unui mediu periculos, aparatul de curățat cu presiune nu trebuie amplasat direct în grajd. Este mai bine să lucrați cu un furtun de presiune lung. Acest lucru minimizează zgomotul din grajd.

    Se recomandă un furtun de înaltă presiune pe o rolă de furtun automată cu întoarcere automată. Acest lucru reduce riscul de împiedicare. Pentru curățarea suprafețelor mai mari de pardoseală se recomandă un dispozitiv de curățare a suprafețelor. Acest lucru previne stropirea - ceea ce înseamnă mai puțin deranj pentru animale.

    Ordinea sarcinilor în timpul curățării profunde a grajdurilor

    1. Măturați pereții și barierele
      Praful creează terenuri de reproducere pentru germeni și ciuperci și poate duce nu numai la boli la animalele din grajd, ci și la boli respiratorii la oameni. Prin urmare, mai întâi se mătură pânzele de păianjen și praful de pe pereți și tavane, iar în cazul grajdurilor încălzite, se mătură și ferestrele și burlanele ferestrelor.
    2. Curățarea grosieră a grajdurilor
      Când grajdurile sunt goale, primul pas este îndepărtarea resturilor grosiere, adică tot ceea ce nu a fost călcat în crăpăturile podelei, cu o mătură și o lopată. Curățarea se face în grajdurile cu așternut. Aceasta se realizează cel mai eficient cu ajutorul unui tractor agricol.
    3. Umeziți grajdul
      Acum umeziți bine murdăria, inclusiv pe pereți, dacă este necesar. Un aparat de curățat cu presiune este potrivit pentru acest lucru. În apă se poate adăuga un agent de înmuiere, care dizolvă excrementele uscate și reduce timpul de curățare și consumul de apă. Murdăria trebuie să absoarbă apa cât mai mult posibil. Nu este o idee bună să aplicați apa cu o presiune prea mare și nici prea multă deodată. Acest lucru ar face ca picăturile mari să curgă de pe murdărie în loc să o înmoaie. Dacă este necesar, procesul trebuie repetat până când murdăria este complet absorbită.
    4. Curățarea cu aparatul de curățat cu presiune
      Urmează curățarea completă a pereților despărțitori, a pereților și a podelei cu un aparat de curățat cu presiune. Agenții de curățare alcalini pot fi aplicați cu un pulverizator sau cu o lance cu spumă. Lancea cu spumă are avantajul că poate fi conectată cu ușurință la lancea curățitorului cu presiune. De asemenea, aceasta produce o spumă deosebit de densă, adezivă, cu un efect puternic de curățare. Spuma este apoi clătită din nou. Apa se scurge prin lamele. În grajdurile fără pardoseli cu lamele, se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curățare a suprafețelor cu aspirație automată, care colectează apa murdară și o evacuează în mod controlat. Acesta este conectat la aparatul de curățat de înaltă presiune. Pentru a curăța componentele sensibile, este util să reduceți presiunea aparatului de curățat cu presiune. Acest lucru este mai convenabil dacă pistolul are o setare a presiunii. Componentele foarte sensibile trebuie să fie curățate cu o cârpă umedă. Curățarea este completă atunci când suprafața podelei, a pereților și a barierelor este din nou curată și apa reziduală curge limpede.
    5. Dezinfectați în funcție de necesități
      Adăposturile pentru vițeii tineri care ajung din adăpostul lor în adăpostul de grup trebuie dezinfectate după ce au fost curățate cu un aparat de curățat cu presiune. Pentru aceasta, boxele trebuie să fie complet uscate.

    Cerințe de curățare specializate: țarcuri de fătare și izolare, precum și adăposturi pentru viței și săli de muls

    Unele zone din creșterea bovinelor și a produselor lactate necesită o atenție specială pentru curățare, pentru a proteja cât mai bine sănătatea oamenilor și a animalelor.

    Acestea includ țarcuri de fătare și de izolare pentru animalele bolnave. Acestea trebuie să fie cât mai sterile posibil înainte de intrarea unei vaci care fată sau a unui animal bolnav. Vițeii sensibili impun cerințe ridicate în materie de biosecuritate. Prin urmare, după o curățare grosieră cu o mătură, adăposturile pentru viței ar trebui, în mod ideal, curățate cu un aparat de curățat sub presiune cu apă caldă. În anumite circumstanțe, utilizarea dezinfectanților este, de asemenea, recomandată în această formă de creștere a animalelor.

    Igiena este o parte esențială a biosecurității în fermele de vaci și de lapte. Procesele corecte de curățare joacă un rol important în ceea ce privește nașterea și îngrijirea vițeilor - de la boxele de fătare la adăposturile pentru viței.

    Zona de muls necesită, de asemenea, o atenție deosebită atunci când se face curățenie în fermele de bovine și de produse lactate. Acest lucru se datorează faptului că standardele de siguranță ale hranei umane sunt afectate în această zonă.

    Turma de vaci va trece zilnic prin sala de muls. În urma acestui proces rămâne multă murdărie - bălegar, reziduuri de proteine și grăsimi, precum și reziduuri de lapte, calcar și urină. Prin urmare, curățarea regulată este esențială. Echipamentul de curățare adecvat este esențial pentru curățenia din depozitul de lapte și de la rezervorul de lapte, pentru a asigura îndeplinirea cerințelor de igienă adecvate de-a lungul întregului lanț de producție.

    Nu uitați să faceți curățenie în jurul grajdului

    Mediul din jurul grajdului are, de asemenea, o influență asupra biosecurității. Prin urmare, zona din jurul grajdului, aleile, curtea și în special zona din fața silozurilor și a depozitelor de furaje ar trebui măturate în mod regulat, astfel încât rozătoarele și alți vectori de boli să nu își găsească hrana acolo.

    Cărucioarele cu furaje trebuie golite complet după fiecare hrănire pentru a preveni formarea mucegaiului și instalarea muștelor. În plus, cărucioarele cu furaje ar trebui curățate la fiecare câteva săptămâni cu un aparat de curățat cu presiune.

    De asemenea, butoaiele de apă și jgheaburile de hrană din pășune trebuie să fie menținute curate. Un aparat de curățat cu presiune alimentat cu baterii este potrivit pentru acest scop.

    În cazul în care echipamentele și mașinile sunt utilizate în mai multe grajduri diferite, acestea ar trebui, de asemenea, curățate pentru a preveni contaminarea încrucișată. Utilajele simple, cum ar fi măturile și lopețile, sunt cel mai bine păstrate într-un singur mediu de grajduri. Silozurile și utilajele utilizate în fermă trebuie, de asemenea, curățate în mod regulat. Curățarea grajdurilor de vaci în sectorul produselor lactate și al creșterii bovinelor este completată de curățarea zonelor și a echipamentelor exterioare.

    Păstrarea valorii este o problemă majoră atunci când vine vorba de investițiile mari făcute în utilaje agricole. Pregătirea operațională a tractorului, a distribuitorului de îngrășăminte sau a mașinii de recoltat este, de asemenea, esențială, deoarece acestea trebuie să funcționeze perfect pentru anumite tipuri de lucrări în intervale scurte de timp dictate de anotimpuri și legislație. Protecția angajaților și siguranța la locul de muncă sunt la fel de importante. Cei care curăță și întrețin profesional utilajele agricole se asigură că acestea rămân în uz pentru o perioadă lungă de timp și evită costurile pentru defecțiuni și reparații.

    Aparat de spălat cu presiune cu apă caldă

    Aparat de spălat cu presiune cu apă rece din clasa medie

    Aparat de spălat cu presiune cu apă rece din clasa Super

    Aparat de spălat cu presiune staționare

    Aparat de spălat cu presiune cu apă rece din clasa Special

    Aspirator profesional umed-uscat

    Mașină de măturat-aspirat cu post de conducere

    Mașină de măturat-aspirat acționată manual

    Detergent spumă alcalin RM 91 Agri

    Agent de dizolvare alcalin RM 92 Agri

    Detergent acid pentru suprafețe RM 93 Agri

