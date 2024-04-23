Angled Vario nozzle, 050
Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Kärcher variable angle nozzle for high-pressure jet spray angle adjustment between 0° and 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Specifications
Technical data
|Nozzle size ( )
|50
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0,3
Compatible machines
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St