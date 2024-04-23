Pipe cleaning hose, ID 6, 10 m, max. 140 bar

10 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

10 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Specifications

Technical data

Max. pressure (bar) 140
Connection thread EASY!Lock
Length (m) 10
Weight incl. packaging (kg) 1,1
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