Çim Biçme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Kablo veya benzin yok, ama manevra kabiliyeti yüksek ve güçlü: Kärcher’in değiştirilebilir bataryalı 18 V çim biçme makineleri, maksimum hareket özgürlüğü ile mükemmel biçim sonuçları sunar. Tüm setlerde dahil: 5,0 Ah batarya ve hızlı şarj cihazı.
Fırçasız motor özellikle güçlüdür ve cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Sık kullanımdan sonra bile verim düşmez; çünkü motor neredeyse aşınmasızdır ve bakım gerektirmez.
Verimli biçim ve optimize edilmiş batarya çalışma süresi. Akıllı motor kontrolü sayesinde biçim sırasında hız, çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
ki işlev bir arada: Malç kiti sayesinde, kesilen çim tek bir adımda doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılabilir. Aynı zamanda çim, biçim sırasında optimum şekilde bakım görür.
Akülü çim biçme makinesi, kenarlara kadar rahat biçim yapabilmek için ek çim taraklarıyla donatılmıştır. Bu taraklar, çiçek tarhlarının ya da teras kenarlarının dibinde kalan çimleri de toplar. Böylece ekstra uğraş gerektirmeden düzgün ve temiz bir kesim elde edilir.
Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik: değiştirilebilir batarya sayesinde uzatma kablosuna ihtiyaç yoktur.
Çim biçme makinesinde bataryaların ideal şekilde konumlandırılması ve Gerçek Zamanlı Teknoloji (Real Time Technology) sayesinde, kalan çalışma süresi biçim sırasında anlık olarak görülebilir (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).
Tutma kolunun yüksekliği ayarlanabilir ve kullanıcının boyuna göre kolayca uyarlanabilir.
Sürekli köpük kaplama tutma yeri, rahat ve güvenli bir kavrama sağlar (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).
Çalıştırma kolu, kullanıcının ihtiyacına göre elin rahat konumlanmasını sağlar (yan tarafta ya da üstten kullanım imkânı) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).
Güçlü 36 V motor performansı için seri bağlı iki adet 18 V batarya kullanılır (LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).
İdeal koşullarda bir çim, haftada 6 santimetreye kadar uzayabilir. Ancak çim yaprakları farklı hızlarda büyüdüğü için uzunlukları birbirinden farklı olur.
Akülü çim biçme makinelerinde, modele bağlı olarak kesim yüksekliği tek bir hareketle 4, 5 veya 6 kademeye ayarlanabilir.
Optimize edilmiş hava akış sistemi sayesinde çim toplama sepeti %95’e kadar doldurulabilir. Bu sayede çim biçme işlemi daha uzun süre kesintisiz yapılabilir, çünkü sepeti daha az boşaltmak gerekir.
Sepet tamamen dolduğunda kapak kapanır ve boşaltılması gerektiğini gösterir (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).
Yer kaplamadan saklanabilmesi için katlanabilir.
Entegre taşıma sapı sayesinde cihaz zahmetsizce taşınabilir.
İki adet 18 V batarya ve fırçasız 36 V motorla çalışan LMO 5-18 Dual, 550 metrekareye kadar olan geniş çim alanlarında bile işi kolaylaştırır. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek yapısı sayesinde engebeli zeminlerde ve engellerin etrafında rahatça kullanılabilir.
41 santimetrelik çalışma genişliğine sahip olan cihazın kesim yüksekliği, merkezi ayar sistemiyle 25 ila 70 milimetre arasında 6 kademede ayarlanabilir. iPower fonksiyonundaki akıllı motor kontrolü sayesinde ise biçim sırasında motor hızı çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
Kolay sabitleme için hızlı kilitleme mandalları bulunur. Ayarlanabilir açısı sayesinde dik ve rahat bir çalışma pozisyonu sağlar.
İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor.
Yüksek performans ve daha uzun cihaz ömrü.
Kolay taşıma için entegre taşıma sapı bulunur.
Kesim yüksekliği, tek bir hareketle 25 mm ile 75 mm arasında bulunan altı kademeden birine kolayca ayarlanabilir.
Biçim sırasında kesilen çimler, çim toplama sepetinde verimli şekilde toplanır.
Malçlama fonksiyonu sayesinde ise malç aparatı kullanılarak kesilen çimler doğal gübre olarak yeniden çimlerin üzerine yayılır.
Optimize edilmiş hava akışı sayesinde çim toplama sepeti %95’e kadar dolabilir. Bu da çalışma sırasında daha az durup sepet boşaltma ihtiyacı anlamına gelir.
Doluluk göstergesi sayesinde, çim toplama sepeti tamamen dolduğunda kapak kapanır ve boşaltılması gerektiğini gösterir.
Fırçasız motora sahip hafif ve manevra kabiliyeti yüksek LMO 2-18 akülü çim biçme makinesi, 250 m²’ye kadar olan küçük çim alanları için özellikle pratik bir kullanım sunar. 32 cm kesim genişliği sayesinde dar alanlarda da rahatça hareket eder.
Batarya voltajı: 18 V
Kesim genişliği: 32 cm
Kesim yüksekliği: 25–60 mm
Çim toplama sepeti kapasitesi: 30 l
Tek şarjla çalışma alanı*: 250 m²
* Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek 18 V akülü çim biçme makinesi, güçlü fırçasız motoru ve 34 cm kesim genişliğiyle öne çıkar. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power bataryalı LMO 3-18 Battery Set, 350 m²’ye kadar olan çim alanları için uygundur.
Batarya voltajı: 18 V
Motor voltajı: 18 V
Kesim genişliği: 34 cm
Kesim yüksekliği: 25–60 mm
Çim toplama sepeti kapasitesi: 35 l
Tek şarjla çalışma alanı*: 350 m²
* Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
Güçlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip LMO 4-18 Dual, iki adet 18 V batarya ve fırçasız 36 V motoruyla 450 m²’ye kadar olan çim alanları için ideal bir çözümdür.
Batarya voltajı: 2 × 18 V
Motor voltajı: 36 V
Kesim genişliği: 37 cm
Kesim yüksekliği: 25–65 mm
Çim toplama sepeti kapasitesi: 40 l
Tek şarjla çalışma alanı*: 450 m²
* Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
İki kat güç sunan güçlü 36 V motor, iki adet 18 V batarya ile çalışır ve 550 m²’ye kadar olan geniş çim alanları için idealdir.
Batarya voltajı: 2 × 18 V
Motor voltajı: 36 V
Kesim genişliği: 41 cm
Kesim yüksekliği: 25–70 mm
Çim toplama sepeti kapasitesi: 45 l
Tek şarjla çalışma alanı*: 550 m²
* Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.