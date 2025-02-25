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    Çim Biçme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Çim Biçme Makineleri

    Kablo veya benzin yok, ama manevra kabiliyeti yüksek ve güçlü: Kärcher’in değiştirilebilir bataryalı 18 V çim biçme makineleri, maksimum hareket özgürlüğü ile mükemmel biçim sonuçları sunar. Tüm setlerde dahil: 5,0 Ah batarya ve hızlı şarj cihazı.

    Kärcher battery lawn mower

    Çim biçme makinesi özellikleri

    Brushless motor Kärcher battery lawn mower

    Fırçasız motor

    Fırçasız motor özellikle güçlüdür ve cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Sık kullanımdan sonra bile verim düşmez; çünkü motor neredeyse aşınmasızdır ve bakım gerektirmez.

    iPower

    Verimli biçim ve optimize edilmiş batarya çalışma süresi. Akıllı motor kontrolü sayesinde biçim sırasında hız, çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.

    Efficient mowing battery lawn mower
    Mulching kit Kärcher battery lawn mower

    Malç kiti

    ki işlev bir arada: Malç kiti sayesinde, kesilen çim tek bir adımda doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılabilir. Aynı zamanda çim, biçim sırasında optimum şekilde bakım görür.

    Çim tarakları

    Akülü çim biçme makinesi, kenarlara kadar rahat biçim yapabilmek için ek çim taraklarıyla donatılmıştır. Bu taraklar, çiçek tarhlarının ya da teras kenarlarının dibinde kalan çimleri de toplar. Böylece ekstra uğraş gerektirmeden düzgün ve temiz bir kesim elde edilir.

    Mowing close to the edge thanks to additional lawn combs

    Çim biçme makinesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

    Freedom of movement thanks to interchangeable battery in the Kärcher battery lawn mower

    Kablosuz çalışma

    Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik: değiştirilebilir batarya sayesinde uzatma kablosuna ihtiyaç yoktur.

    Çim biçme makinesinde bataryaların ideal şekilde konumlandırılması ve Gerçek Zamanlı Teknoloji (Real Time Technology) sayesinde, kalan çalışma süresi biçim sırasında anlık olarak görülebilir (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).

    Kärcher battery lawn mower guide bar height adjustable

    Ergonomik kullanım konsepti

    Tutma kolunun yüksekliği ayarlanabilir ve kullanıcının boyuna göre kolayca uyarlanabilir.

    Sürekli köpük kaplama tutma yeri, rahat ve güvenli bir kavrama sağlar (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).

    Çalıştırma kolu, kullanıcının ihtiyacına göre elin rahat konumlanmasını sağlar (yan tarafta ya da üstten kullanım imkânı) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).

    2 18 V batteries Kärcher battery lawn mower

    18 V + 18 V = 36 V güç

    Güçlü 36 V motor performansı için seri bağlı iki adet 18 V batarya kullanılır (LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).

    Adjusting cutting height battery lawn mower

    Kolay ve pratik kesim yüksekliği ayarı

    İdeal koşullarda bir çim, haftada 6 santimetreye kadar uzayabilir. Ancak çim yaprakları farklı hızlarda büyüdüğü için uzunlukları birbirinden farklı olur.

    Akülü çim biçme makinelerinde, modele bağlı olarak kesim yüksekliği tek bir hareketle 4, 5 veya 6 kademeye ayarlanabilir.

    Grass catcher Kärcher battery lawn mower

    Çim toplama sepetinin etkili şekilde doldurulması

    Optimize edilmiş hava akış sistemi sayesinde çim toplama sepeti %95’e kadar doldurulabilir. Bu sayede çim biçme işlemi daha uzun süre kesintisiz yapılabilir, çünkü sepeti daha az boşaltmak gerekir.

    Sepet tamamen dolduğunda kapak kapanır ve boşaltılması gerektiğini gösterir (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual ve LMO 5-18 Dual).

    Easy to transport battery lawn mower

    Taşıması çok kolay

    Yer kaplamadan saklanabilmesi için katlanabilir.

    Entegre taşıma sapı sayesinde cihaz zahmetsizce taşınabilir.

    LMO 5-18 Dual Öne Çıkan Özellikler

    İki adet 18 V batarya ve fırçasız 36 V motorla çalışan LMO 5-18 Dual, 550 metrekareye kadar olan geniş çim alanlarında bile işi kolaylaştırır. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek yapısı sayesinde engebeli zeminlerde ve engellerin etrafında rahatça kullanılabilir.

    41 santimetrelik çalışma genişliğine sahip olan cihazın kesim yüksekliği, merkezi ayar sistemiyle 25 ila 70 milimetre arasında 6 kademede ayarlanabilir. iPower fonksiyonundaki akıllı motor kontrolü sayesinde ise biçim sırasında motor hızı çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.

    Lawn Mower with telescopic handle for ergonomic mowing

    Uzatılabilir tutma kolu

    Kolay sabitleme için hızlı kilitleme mandalları bulunur. Ayarlanabilir açısı sayesinde dik ve rahat bir çalışma pozisyonu sağlar.

    Adding two 18 V Batteries for 36 V power to the lawn mower

    18 V + 18 V = 36 V güç

    İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor.

    Lawn mower mowing the lawn with brushless motor

    Güçlü fırçasız motor

    Yüksek performans ve daha uzun cihaz ömrü.

    Lawn mower with integrated carrying handle

    Kullanışlı taşıma sapı

    Kolay taşıma için entegre taşıma sapı bulunur.

    Cutting height can be adjusted directly at the lawn mower from 25 mm to 75 mm

    Kesim yüksekliği kolayca ayarlanabilir

    Kesim yüksekliği, tek bir hareketle 25 mm ile 75 mm arasında bulunan altı kademeden birine kolayca ayarlanabilir.

    Mulching key spreads the cut grass on the lawn

    2'si 1 arada biçme sistemi

    Biçim sırasında kesilen çimler, çim toplama sepetinde verimli şekilde toplanır.

    Malçlama fonksiyonu sayesinde ise malç aparatı kullanılarak kesilen çimler doğal gübre olarak yeniden çimlerin üzerine yayılır.

    Emptying the grass collector bag after mowing

    45 litrelik çim toplama sepeti hacmi

    Optimize edilmiş hava akışı sayesinde çim toplama sepeti %95’e kadar dolabilir. Bu da çalışma sırasında daha az durup sepet boşaltma ihtiyacı anlamına gelir.

    Doluluk göstergesi sayesinde, çim toplama sepeti tamamen dolduğunda kapak kapanır ve boşaltılması gerektiğini gösterir.

    18 V Kärcher Batarya Gücü

    LMO 2-18

    Fırçasız motora sahip hafif ve manevra kabiliyeti yüksek LMO 2-18 akülü çim biçme makinesi, 250 m²’ye kadar olan küçük çim alanları için özellikle pratik bir kullanım sunar. 32 cm kesim genişliği sayesinde dar alanlarda da rahatça hareket eder.

    Batarya voltajı: 18 V

    Kesim genişliği: 32 cm

    Kesim yüksekliği: 25–60 mm

    Çim toplama sepeti kapasitesi: 30 l

    Tek şarjla çalışma alanı*: 250 m²

    * Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    LMO 3-18

    Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek 18 V akülü çim biçme makinesi, güçlü fırçasız motoru ve 34 cm kesim genişliğiyle öne çıkar. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power bataryalı LMO 3-18 Battery Set, 350 m²’ye kadar olan çim alanları için uygundur.

    Batarya voltajı: 18 V

    Motor voltajı: 18 V

    Kesim genişliği: 34 cm

    Kesim yüksekliği: 25–60 mm

    Çim toplama sepeti kapasitesi: 35 l

    Tek şarjla çalışma alanı*: 350 m²

    * Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    LMO 4-18 Dual

    Güçlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip LMO 4-18 Dual, iki adet 18 V batarya ve fırçasız 36 V motoruyla 450 m²’ye kadar olan çim alanları için ideal bir çözümdür.

    Batarya voltajı: 2 × 18 V

    Motor voltajı: 36 V

    Kesim genişliği: 37 cm

    Kesim yüksekliği: 25–65 mm

    Çim toplama sepeti kapasitesi: 40 l

    Tek şarjla çalışma alanı*: 450 m²

    * Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    LMO 5-18 Dual

    İki kat güç sunan güçlü 36 V motor, iki adet 18 V batarya ile çalışır ve 550 m²’ye kadar olan geniş çim alanları için idealdir.

    Batarya voltajı: 2 × 18 V

    Motor voltajı: 36 V

    Kesim genişliği: 41 cm

    Kesim yüksekliği: 25–70 mm

    Çim toplama sepeti kapasitesi: 45 l

    Tek şarjla çalışma alanı*: 550 m²

    * Maksimum performans, 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.