Çim Biçme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

İki adet 18 V batarya ve fırçasız 36 V motorla çalışan LMO 5-18 Dual, 550 metrekareye kadar olan geniş çim alanlarında bile işi kolaylaştırır. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek yapısı sayesinde engebeli zeminlerde ve engellerin etrafında rahatça kullanılabilir.

41 santimetrelik çalışma genişliğine sahip olan cihazın kesim yüksekliği, merkezi ayar sistemiyle 25 ila 70 milimetre arasında 6 kademede ayarlanabilir. iPower fonksiyonundaki akıllı motor kontrolü sayesinde ise biçim sırasında motor hızı çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.