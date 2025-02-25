Elektrikli Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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VC 7 Cordless yourMax, süpürmeyi daha verimli ve zahmetsiz hale getirir. Yenilikçi toz sensörü, otomatik toz algılama ve güç kontrolü sağlar. Akıllı güç ayarı, 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanılmasını sağlar. Süpürme bundan daha kolay veya rahat olamaz!
Şarjlı dikey elektrikli süpürgeler maksimum hareket özgürlüğü, yüksek emiş gücü ve düşük ağırlığı ile diğerlerinden ayrılır. Güçlü piller, temizlenecek son köşeye kadar zorlu temizlik işini ortadan kaldırır. Ek olarak, çeşitli aksesuar yelpazesi, kablosuz elektrikli süpürgeleri çok yönlü hale getirir.
Tüm dikey süpürgelerimizde bulunan güç seviyesi, her özel uygulamaya uyacak şekilde hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir. Kullanışlı kilitleme düğmesi sayesinde güç düğmesine basılı tutmanıza gerek kalmaz, yoğun temizlik uygulamaları için boost modu kullanılabilir.
Motorlu silindirler ve olağanüstü manevra kabiliyeti, optimum kir toplama ve mobilya altında zahmetsiz vakumlama sağlar.
VC 7 YourMax ve VC 6 Cordless'ın zemin başlığı, kiri daha görünür kılmak ve güvenilir kir toplamayı sağlamak için LED aydınlatmaya sahiptir.
Çeşitli aksesuarlar için akıllı montaj seçenekleri, kablosuz elektrikli süpürgeleri daha da çok yönlü hale getiriyor.
Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerinden* (VC 6 Cordless) oluşan üç aşamalı filtre sistemi, ekstra temiz egzoz havası sağlar.
Filtrelerin temizlenmesi ve değiştirilmesi kolaydır, bu da elektrikli süpürgenin ömrünü uzatır.
*EN 1822:1998.
Kir, bir düğmeye basarak kolayca ve hijyenik olarak boşaltılır. Böylece kirle temasa gerek kalmaz.
Duvar aparatı kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazırdır. VC 6 Cordless ourFamily için duvar aparatı aynı zamanda uygun bir şarj cihazı görevi görür.
Vakum yapmayı harika bir temizlik deneyimine dönüştürün: VC 7 Cordless yourMax, son teknoloji ve kapsamlı donanımıyla etkileyicidir ve kullanımı da oldukça rahattır. Yenilikçi toz sensörü, kiri algılar ve emiş gücünü buna göre ayarlar, bu da 60 dakikaya kadar batarya kullanım süresinin verimli kullanılmasını sağlar. Güçlü 350 watt BLDC motoru ve 25,2 V batarya voltajı, vakum yapmayı kolaylaştırır. Boost fonksiyonu, tek bir düğme ile maksimum emiş gücünü garanti eder. Diğer avantajlar arasında, kolay 1 tıklama ile toz haznesi boşaltma, zor ulaşılabilen alanların bile temizlenebilmesi için ergonomik tasarım ve aktif zemin başlığındaki LED ışıklar sayesinde tozun daha görünür hale gelmesi bulunur. Filtreyi temizlemek, sağlanan alet ve yedek filtre sayesinde son derece basittir. Çeşitli başlıklar sayesinde, her yerde temizlik yapmak çok kolaydır: dar aralık başlığı, köşelerden ve çatlaklardan kirleri giderir, 2'si 1 arada başlık, mobilya ve döşemeleri temizlemek için mükemmeldir ve yumuşak fırça, hassas yüzeyleri bile temizlemek için uygundur. Diğer kullanışlı özellikler arasında batarya durum göstergesi ve şarj fonksiyonlu duvar braketi bulunmaktadır.
Temizlik gerçekten bu kadar basit olabilir: VC 6 Cordless ourFamily süpürge ile süpürme gerçek bir keyfe dönüşüyor. Tek tıklamayla toz haznesi boşaltma, boost fonksiyonu, zor ulaşılabilen alanları temizlemek için ergonomik tasarım ve aktif zemin başlığındaki LED ışıklar gibi birçok akıllı özellik, tozu daha görünür hale getirir ve güvenilir kir toplama sağlar.
Diğer avantajlar arasında etkileyici 50 dakikalık batarya kullanım süresi, sessiz çalışma, ayrı filtre temizleme aparatı ve batarya durumunu ve ilgili mesajları her zaman gösteren kolay okunabilir batarya durumu göstergesi bulunur.
Maksimum hareket özgürlüğü, üstün kullanım konforuyla buluşuyor: 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunan VC 4 Cordless myHome, büyük ve ağır süpürgeleri peşinizde taşıma derdini ortadan kaldırır. Tek tuşla toz haznesi boşaltma sistemi, Boost modu, sessiz çalışma özelliği, ergonomik tasarımı ve sert zeminlerde olduğu kadar halılarda da etkili temizlik sağlayan aktif yer başlığı sayesinde süpürme artık çok daha keyifli ve zahmetsizdir.
Kärcher'in kompakt VC 2 toz torbalı elektrikli süpürgesi, apartman dairelerinde ve daha küçük evlerde kullanım için mükemmeldir. Küçük alanlarda saklanabilir ve son derece güvenilir temizlik sonuçları sağlar. Dahası, VC 2, kullanımdan sonra kablonun hızlı bir şekilde toplanmasını sağlayan otomatik kablo geri sarma, merdivenlerden inip çıkmayı kolaylaştıran katlanır taşıma kolu ve sonsuz sayıda kullanışlı özellik ile etkileyicidir. Cihazda değişken güç kontrolü ve aksesuarlar için saklama bölmesi bulunur. Premium model ayrıca parke ve sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için teslimat kapsamında bir parke başlığı içerir.
Kärcher toz torbalı elektrikli süpürgeler çok hijyeniktir çünkü vakumlanan kir ve toz torbada güvenilir bir şekilde tutulur. Torba dolduğunda, cihazdan hızlı bir şekilde çıkarılabilir ve kire temas etmeden ve hatta toz oluşturmadan bertaraf edilebilir. Bu özellik, diğerlerinin yanı sıra alerjisi olanlar tarafından özellikle değerlidir.
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
Katlanabilir taşıma kolu, elektrikli süpürgenin merdivenlerden yukarı ve aşağı taşınmasını kolaylaştırır.
Uyarlanabilir güç: Cihazın emiş gücü, ihtiyaçlarınıza göre herhangi bir seviyede ayarlanabilir.
Aksesuarlar cihazın kendisinde saklanabilir, böylece her zaman elinizin altında olur.
Kärcher'in yeni VC 3 multisiklonlu elektrikli süpürgesi, kompakt boyutu sayesinde küçük evler için mükemmeldir. Sadece sert zeminleri ve halıları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda aralık başlığı ve yumuşak toz fırçası sayesinde dar boşluklarda ve hassas yüzeylerde bile harika sonuçlar verir.
Diğer faydaları arasında polen veya alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresi ve pratik park pozisyonu yer alır. Premium model ayrıca parke ve sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için teslimat kapsamında bir parke başlığı içerir.
Multisiklon teknolojisine sahip Kärcher elektrikli süpürgeler, kiri filtre torbalarında değil, şeffaf bir atık konteynerinde toplar. Bu, yalnızca pahalı yedek filtreler satın alma ve takma zahmetinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda konteynerin ne zaman boşaltılması gerektiğini bir bakışta gösterir.
Kullanışlı park pozisyonu özelliği, iş molaları sırasında cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde park etmenizi sağlar.
Atık kabı sadece boşaltılması gerektiğini göstermekle kalmaz, içeriği de hemen imha edilebilir.
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
Evin her alanında optimum temizlik için değiştirilebilir aksesuar seçeneği.
Su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, yalnızca temiz zeminleri garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda 99.95% 'e kadar tozsuz daha temiz hava sağlar. Bu, havayı ve bununla birlikte iç mekan iklimini belirgin şekilde iyileştirir. Herkes için iyi – sadece alerjisi olanlar için değil.
Standart filtre torbalı elektrikli süpürgelerin aksine DS 6 Su Filtresi, suyun doğal gücünü kullanarak çalışır. Filtredeki su, güçlü emiş gücü ile yüksek hızda döner. Vakumlanan kir, bu dönen su ile havadan çok etkili bir şekilde filtrelenir ve hemen su deposuna bağlanır. Sonuç, alerjisi olanlar için bile yeterince temiz, son derece taze çıkan havadır. Alerjenlerin çoğalabileceği filtre torbaları olmadığı için kullanımdan sonra toz akarlarının salgıları bile suyla yıkanır. Alerjisi olanlar için bir başka fayda da, vakum boşaldığında artık toz oluşmamasıdır.
Su filtresi, yalnızca dışarı atılan havanın özellikle temiz olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pratik tasarımı sayesinde boşaltılması ve temiz tutulması kolaydır.
Ayarlanabilir teleskopik emiş borusu, vakumlama sırasında ekstra konfor için kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir.
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
İşe ara verildiğinde cihaz hızlı ve kolay bir şekilde park edilebilir.
Çıkarılabilir su filtresinin doldurulması ve temizlenmesi kolaydır.
DS 6, yerden tasarruf etmek için dikey olarak da saklanabilir.
Tüm aksesuarlar, aksesuar bölmesinde kolayca erişilebilecek şekilde düzenli bir şekilde saklanabilir.
DS 6'daki ergonomik taşıma sapı, bir yerden başka bir yere taşımayı kolaylaştırır.
Uzun çalışma ömrü ve optimum temizlik sonucu için yıkanabilir ara filtre.
Bu tozlar nereden geliyor? Evinize bakarken bu soruyu kendinize sormayan yoktur. Ev yeni temizlenmiş ve yine de kısa bir süre sonra mobilyaların, ev bitkilerinin, kitapların ve zeminin üzerinde ince bir toz tabakası oluşur. Gerçek şu ki, yaşam alanlarında toz sürekli olarak havalanır ve geniş bir alana yayılır. Buna engel olunamaz ama en azından hızlı bir şekilde temizlenebilir. Yeni kablosuz süpürge modelleri ile istenmeyen ev tozunu zahmetsizce ve maksimum manevra kabiliyeti ile ortadan kaldırabilirsiniz.
Toz, ölü deri hücrelerinden halı liflerine, polenden evcil hayvan tüylerine kadar farklı boyuttaki parçacıkların karışımından oluşur. Bu parçacıklar birbirleriyle karışır ve birleşir. Parçacıkların büyüklüğü ve ağırlığına bağlı olarak, toz hava dolaşımıyla her köşeye taşınabilir veya sürekli olarak yerleşmeden dolaşabilir.
Evimize çoğu kiri ayakkabılarımızla taşırız. Bu nedenle, kirin çoğunu yakalayan açık ağ, hindistan cevizi veya tekstil paspaslarının yanı sıra kauçuk bölümler gibi kir tuzaklarının bulunması faydalı olabilir.
Köpekler ve kedilerle birlikte yaşarken, haftada bir büyük temizlik yapmak yeterli değildir: zeminde çamur izleri, mama kabının etrafında yiyecekler ve hoş olmayan evcil hayvan tüyleri evin her yerine yayılır. Temizlik makinenizi düzenli olarak kullanmanız ve ara temizlik için hızlıca çıkarmanız gerekmektedir, böylece evinizi düzenli tutabilirsiniz. Kablosuz süpürgelerimiz her zaman hazır ve her türlü temizlik zorluğunu üstesinden gelmeye hazır, özellikle ulaşılması zor alanlarda bile size hızlı ve esnek bir temizlik imkanı sunarak ihtiyaçlarınıza uygun şekilde evinizi temizlemenize yardımcı olur.
Evcil hayvanınız varsa, bu sorunu tanıyacaksınız: dört ayaklı dostunuzun tüyleri hızla tüm evin etrafına yayılır hatta süpürdükten ve temizlik yaptıktan hemen sonra bile. Evcil hayvan tüyleri halılar ve kapı paspaslarında özellikle inatçıdır. Geleneksel bir süpürge burada işe yaramaz çünkü ince tüyleri güvenilir bir şekilde temizleyemez. Size yardımcı olabilecek şey nedir? Kärcher kablosuz süpürgeler. Aktif zemin başlığı, kumaş zemin kaplamalarından evcil hayvan tüylerini çok etkili bir şekilde temizler.
Genelde kedi kum kabının etrafına bolca kedi kumu dağılır. Bu temizlik görevini vakum temizleyicimiz hızla halleder. Küçük granüller hızlı ve kolay bir şekilde vakumlanabilir.