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    Vacuum mop FCV 3 | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with accessories including a cleaning brush, detergent bottle, and charging stand on a white background.

    Vacuum mop

    FCV 3

    Sipariş numarası: 1.056-122.0

    • 3'ü 1 arada Xtra!Clean, pille çalışır, maksimum 30 dakika çalışma süresi
    • 3 mod, Advanced!Power modu dahil
    • Temizleme istasyonu
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
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    Advanced!Power modu; standart moda kıyasla %60 daha yüksek emiş gücü ve %20 daha fazla su hacmi ile en inatçı ve kurumuş kirleri bile temizler.