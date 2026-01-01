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    Vacuum mop FCV 4 | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with brush, cleaning solution, and docking station on a white background.

    Vacuum mop

    FCV 4

    Sipariş numarası: 1.056-131.0

    3'ü 1 arada Xtra!Clean – süpür, sil, vakumla 45 dakikalık çalışma süresine ve Dynamic!Control kir algılama sensörüne sahip akıllı FCV 4 ıslak kuru dikey süpürge – halılar dahil tüm zeminlerde temizlik performansını en üst seviyeye taşıyor. Tek makineyle temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı!
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
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    Advanced!Power modu; Otomatik moda kıyasla %100 daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su hacmi ile en inatçı ve kurumuş kirleri bile yok eder.