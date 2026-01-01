Vacuum mop FCV 4 | Kärcher

FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürgeyi keşfedin - zeminlerinizi temizleme şeklinizi kökten değiştirecek çok yönlü ürün! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip 3'ü 1 arada ıslak kuru dikeyb süpürge; süpürür, siler ve vakumlar; sert zeminleri, halıları ve hatta yere dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırır böylece %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlar¹⁾. Dört farklı temizleme moduna sahiptir - Dynamic!Control kir sensörlü otomatik temizleme mod, akıllı Stair!Assist modu (merdiven temizliği için),kuru süpürme modu (halılar için) ve güçlü Advanced!Power modu (daha güçlü silme işlemi ve vakum özelliği ile) ³⁾ . FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürge ile toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler dahil her türlü kirle mücadele edebilirsiniz. Dakikada 500'e kadar silindir devrine sahip üstün Hygienic!Spin teknolojisi yalnızca mükemmel silme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'una kadarını ortadan kaldırır²⁾. Güçlü BLDC motor ve 45 dakikaya kadar çalışma süresine sahip uzun ömürlü batarya ile, 200 metrekareye kadar alanı durmaksızın temizler. Ayrıca, 3.2 inçlik Vision!Clean ekrana, otomatik başlatma/durdurma işlevine ve kendi kendini temizleme işlevine sahip olup, maksimum rahatlık için asla kirle temas etmeden yıkanabilir Pure!Roll silindiri ile donatılmıştır.

3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar. Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem. Ultra güçlü Advanced!Power modu Zeminler çok kısa sürede kurur, böylece hemen üzerinde yürünebilir. Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.