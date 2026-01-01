HT 3.400 hortum taşıyıcı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-180.0Yüksekliği ayarlanabilir, açılı bağlantı adaptörü, akıcı çalışan sarma kolu ve yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilmiş.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 450 x 700
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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