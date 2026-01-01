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    HT 3.400 hortum taşıyıcı | Kärcher

    Yellow Kärcher hose reel cart with black wheels and a metal handle, designed for easy transport.

    HT 3.400 hortum taşıyıcı

    Sipariş numarası: 2.645-180.0

    Yüksekliği ayarlanabilir, açılı bağlantı adaptörü, akıcı çalışan sarma kolu ve yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilmiş.