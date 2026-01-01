Insect remover cleaning agents 618, 3in1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-761.0
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
70 x 70 x 270
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları