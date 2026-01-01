Basınçlı yıkayıcı K 6 Special | Kärcher

K 6 Special, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık kullanım için idealdir. Yüzme havuzlarında, araba ya da veranda temizliğinde kullanılabilir. Güçlü K 7 Power Home Basınçlı Yıkama Makinesi, dış alanlarda karşılaşılan inatçı kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesine sahiptir;10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir dönen bir nokta jeti mevcuttur. VPS'deki basınç ayarı, yalnızca bir el hareketiyle ayarlanabilir ve kir püskürtücü, en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.

Göz alıcı performans Gelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar Tak ve Temizle (Plug 'n' Clean) Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir. Hızlı bağlantı Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız. Kablo sarma kancası Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca